Cầu thủ Thái Lan bị sét đánh tử vong khi đang thi đấu

(VTC News) -

Theo đó, Safwan Awae - tiền vệ cánh của Yala FC - đội bóng ở Thai League 3 vừa qua đời sau khi bị sét đánh ở trận giao hữu chiều 4/8. Tia sét lớn xuất hiện ở huyện Su-ngai Kolok (tỉnh Narathiwat) và đánh trúng sân bóng nơi đang diễn ra trận đấu của Yala FC.

Nhiều cầu thủ nằm bất động trên sân, 3 người được nhập viện. Trong số này, Safwan Awae bị thương nặng nhất và không qua khỏi. Yala FC xác nhận thông tin kể trên lúc 18h41 trên trang chủ của mình.

Safwan Awae qua đời vì sét đánh.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình nạn nhân: “Chúng tôi xin bày tỏ lòng chia buồn sâu sắc nhất về sự ra đi của Safwan Awae - một cầu thủ bóng đá từ FC Yala, người qua đời sau khi bị sét đánh trong một trận đấu bóng đá địa phương.

Liên đoàn bóng đá thái Lan bày tỏ lòng chia buồn với gia đình, những người liên quan và câu lạc bộ trong thời gian này”.

Safwan Awae mới chính thức trở thành cầu thủ của Yala FC từ ngày 29/7. Anh từng thi đấu rất thành công trong màu áo VRN Muangnont và Pattani FC. Đặc biệt, tiền đạo sinh năm 2002 từng ghi đến 7 bàn thắng sau 18 trận và giúp Pattani giành quyền thăng hạng Thai League 2.

Trước đây từng xảy ra những sự việc cầu thủ bị sét đánh khi thi đấu bóng đá trong điều kiện thời tiết cực đoan. Năm 2024, sét đánh thẳng xuống sân giữa trận đấu của 2 câu lạc bộ Juventud Bellavista và Familia Chocca tại Peru.

Jose Hugo De la Cruz Meza - cầu thủ 34 tuổi bị sét đánh tử vong. Ngoài ra, có 4 cầu thủ khác trên sân cũng bị thương được đưa đi cấp cứu. Juan Chocca Llacta - đồng nghiệp đứng ngay gần De la Cruz - đang trong tình trạng nguy kịch.

Ở giải hạng Nhì Quốc gia Việt Nam năm 2008, tia sét đánh thẳng xuống sân bóng, gây thương tích cho cầu thủ Phạm Dư Thiên Chương (số 9 của đội Vĩnh Long) và gây thương tích nặng cho cầu thủ Trần Thanh Trường (số 3 của đội Nguyễn Hoàng Kiên Giang).