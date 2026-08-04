Vi phạm kê khai giá thuốc thiết yếu, Dược phẩm Nam Hà và 3 doanh nghiệp bị phạt

(VTC News) -

Cục trưởng Cục Quản lý Dược vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 doanh nghiệp dược vì vi phạm quy định về kê khai giá thuốc thiết yếu theo Nghị định số 87/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 114/2026/NĐ-CP.

Mỗi doanh nghiệp bị xử phạt 25 triệu đồng.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà (địa chỉ số 415 đường Hàn Thuyên, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) bị xử phạt do không thực hiện kê khai giá đối với thuốc thiết yếu Pelovime (số đăng ký 893114812824).

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (địa chỉ số 346 đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp) cũng bị xử phạt vì không thực hiện kê khai giá hoặc kê khai không đúng giá bán đối với 6 thuốc thiết yếu, gồm: Ciprofloxacin 500mg, Dosulvon 8mg, Amoxicillin 500mg, Cefalexin 500mg Caps, Dochicin 1mg và Ofloxacin 200mg.

4 doanh nghiệp bị xử phạt vì vi phạm kê khai giá thuốc thiết yếu (Ảnh minh họa)

Cùng mức phạt 25 triệu đồng, Công ty Cổ phần Dược phẩm Minh Dân (Khu công nghiệp Hòa Xá, phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình) bị xử phạt do kê khai không đúng giá bán đối với thuốc thiết yếu Cotrimoxazol 800/160.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (số 27 Nguyễn Thái Học, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) bị xử phạt vì không thực hiện kê khai giá đối với 6 thuốc thiết yếu, gồm Agifamcin 300, Agi-cotrim F, Agicipro, Fucagi, Goutcolcin và Agi-Ery 500.

Theo Cục Quản lý Dược, các hành vi trên vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 12 và khoản 4 Điều 3 Nghị định số 87/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 114/2026/NĐ-CP.

Việc kê khai giá thuốc là yêu cầu bắt buộc nhằm tăng tính minh bạch trong quản lý giá, góp phần bảo đảm quyền lợi của người bệnh và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trên thị trường dược phẩm.