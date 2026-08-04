Cầu thủ Myanmar ăn mừng bằng tấm ảnh với ngôi sao Man Utd

(VTC News) -

Tối 4/8, trận đấu cuối cùng của Myanmar trên sân nhà tại vòng bảng ASEAN Cup 2026 là màn đối đầu không khoan nhượng với đội tuyển Lào. Ngay ở phút thứ 2, Myanmar mở tỷ số sau cú sút của Lwin Moe Aung trong vòng cấm.

Đội tuyển Lào không chịu kém cạnh khi Bounchay ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 17. Chỉ 3 phút sau, Win Naing Tun lại giúp Myanmar dẫn trước để rồi Sangvilay bất ngờ có bàn gỡ từ cú sút góc hẹp rất đẹp mắt. Trận đấu diễn ra hấp dẫn trong 45 phút đầu tiên. Myanmar quyết tâm chiến thắng còn Lào không chấp nhận rời sân trắng tay.

Maung Maung Lwin ăn mừng cùng tấm ảnh chụp với Bruno Fernandes.

Win Naing Tun rồi Maung Maung Lwin liên tiếp lập công cuối hiệp 1 giúp Myanmar dẫn trước 4-2. Đáng chú ý, Maung Maung Lwin ăn mừng cùng tấm ảnh chụp chung với Bruno Fernades - ngôi sao của Manchester United. Trước đó, tiền vệ này được triệu tập vào đội hình ngôi sao Đông Nam Á giao hữu với Quỷ đỏ và chụp hình lưu niệm cùng Bruno.

Sang hiệp 2, trận đấu chứng kiến thêm 3 bàn thắng và 2 tấm thẻ đỏ. Myanmar thắng 7-2 và người bị đuổi khỏi sân chính là Maung Maung Lwin. Anh xô xát với cầu thủ Lào và cả hai đều bị trọng tài chính đuổi khỏi sân.

Đội tuyển Myanmar đang có được 6 điểm và vẫn còn cơ hội để giành một tấm vé vào vòng bán kết ASEAN Cup 2026. Dĩ nhiên, họ phải chờ đợi thêm cả kết quả cặp đấu giữa Philippines và Thái Lan.

Ở lượt trận cuối cùng, đội tuyển Myanmar phải làm khách trên sân của Thái Lan. Đội bóng xứ chùa vàng vừa thắng 1-0 trước Philippines ngay trên sân khách và có được 9 điểm sau 4 lượt trận.