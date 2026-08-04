Tiếng khóc chào đời đánh dấu ngày BV Phụ sản Trung ương cơ sở 2 hoạt động

(VTC News) -

Không có lễ cắt băng hay nghi thức cầu kỳ, dấu mốc đầu tiên của Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 (thôn Ngọc Than, xã Kiều Phú, Hà Nội) được ghi nhớ bằng âm thanh quen thuộc nhưng đầy thiêng liêng: tiếng khóc chào đời của một em bé.

9h12 ngày 4/8, ca mổ lấy thai đầu tiên tại cơ sở mới được thực hiện bởi GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Trên bàn mổ là chị H.T.N. (31 tuổi, ở Dương Nội, Hà Nội), người phụ nữ chờ đợi suốt 8 năm để được làm mẹ.

Mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), chị N. bước vào thai kỳ với nhiều nỗi lo khi có tiền sử u xơ tử cung. Các bác sĩ phải theo dõi sát sao trong suốt quá trình mang thai để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con.

Sau những phút hồi hộp, bé trai nặng 4kg cất tiếng khóc khỏe mạnh trong niềm vỡ òa của gia đình và ê-kíp phẫu thuật. Không khí trong phòng mổ như lắng lại khi em trở thành em bé đầu tiên chào đời tại cơ sở 2, đúng ngày bệnh viện chính thức đi vào hoạt động.

Bé trai nặng 4kg cất tiếng khóc khỏe mạnh trong niềm vỡ òa của gia đình và ê-kíp phẫu thuật. (Ảnh: BVCC)

Ngay tại phòng mổ, GS.TS Nguyễn Duy Ánh đặt cho em bé cái tên Nguyễn Hưng Nguyên, với mong muốn gửi gắm lời chúc về một khởi đầu hưng thịnh, bình an và mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

“Đây là nghề có một diễm phúc đặc biệt. Đó là mình có cơ hội được chào đón những thiên thần. Mình được đón những thiên thần thì luôn nhớ rằng phải biết cảm ơn, cảm ơn những thiên thần đó, cảm ơn cha mẹ các cháu, các con và cảm ơn cuộc đời cho mình cái nghề cao quý như vậy”, ông chia sẻ.

Không dừng lại ở việc đón bé an toàn, trong cùng ca phẫu thuật, GS.TS Nguyễn Duy Ánh còn trực tiếp bóc thành công khối u xơ tử cung đáy kích thước 15 cm và một khối u xơ thành trước 3 cm cho sản phụ. Việc xử trí đồng thời giúp sản phụ vừa sinh con an toàn, vừa được điều trị bệnh lý trong một lần mổ, giảm nguy cơ phải trải qua thêm một cuộc phẫu thuật khác.

Thành công của ca mổ đầu tiên không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn mở đầu thuận lợi cho hoạt động của cơ sở 2. Đây cũng là minh chứng cho năng lực xử trí những ca sản khoa phức tạp của đội ngũ bác sĩ, với mục tiêu bảo đảm an toàn tối đa cho cả mẹ và bé.