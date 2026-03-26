Người trẻ ngại sinh con, Bộ Y tế đề xuất ưu tiên nhà ở cho gia đình có hai con

Trong bối cảnh kinh tế nhiều áp lực, chi phí nuôi con tăng cao, giá nhà đất leo thang, cử tri Hà Nội phản ánh tình trạng người trẻ ngại kết hôn và sinh con ngày càng phổ biến. Theo cử tri, xu hướng này có thể đẩy nhanh quá trình già hóa dân số, vì vậy đề nghị Chính phủ sớm có giải pháp tháo gỡ.

Bộ Y tế cho biết thực tế hiện nay, xu hướng kết hôn muộn, sinh ít con, thậm chí không sinh con đang gia tăng, khiến mức sinh giảm dưới mức thay thế. Nguyên nhân xuất phát từ nhiều yếu tố như áp lực việc làm, thu nhập, chi phí sinh hoạt, nuôi dạy con, khó khăn về nhà ở, cùng với nhu cầu phát triển sự nghiệp cá nhân, đặc biệt ở nhóm lao động trẻ và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.

Để ứng phó, Quốc hội đã thông qua Luật Dân số tại kỳ họp thứ 10 vào ngày 10/12/2025, tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai chính sách dân số trong giai đoạn mới. Luật đặt mục tiêu duy trì mức sinh thay thế, đồng thời chủ động thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng dân số và phục vụ phát triển bền vững.

Sản phụ sinh con tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Theo Bộ Y tế, Luật Dân số quy định khung chính sách tổng thể với các giải pháp đồng bộ về giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nhà ở và an sinh xã hội nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết hôn và sinh đủ hai con.

Một số định hướng đáng chú ý gồm điều chỉnh thời gian nghỉ thai sản khi sinh con thứ hai, hỗ trợ tài chính cho một số nhóm đối tượng hoặc địa phương có mức sinh thấp, ưu tiên tiếp cận nhà ở xã hội đối với gia đình sinh đủ hai con theo quy định.

Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ phối hợp với các bộ, ngành và địa phương triển khai Luật Dân số, đồng thời theo dõi thực tiễn để tham mưu hoàn thiện chính sách phù hợp từng giai đoạn. Mục tiêu là giảm rào cản đối với việc kết hôn, sinh con, duy trì mức sinh hợp lý và chủ động thích ứng với già hóa dân số.

Theo Cục Dân số, sau sáp nhập, cả nước còn 13 tỉnh, thành phố có mức sinh dưới ngưỡng sinh thay thế, tức dưới 2,1 con trên mỗi phụ nữ. TP.HCM tiếp tục là địa phương có mức sinh thấp nhất cả nước với 1,43 con trên mỗi phụ nữ. Các địa phương có mức sinh thấp tiếp theo gồm Tây Ninh, Cần Thơ, Cà Mau và Vĩnh Long, dao động từ 1,43 đến 1,6 con trên mỗi phụ nữ.

Hà Nội là địa phương duy nhất ở khu vực phía Bắc có mức sinh dưới 2 con, đạt 1,86 con trên mỗi phụ nữ, giảm 0,02 con so với năm 2023 và là mức thấp nhất trong lịch sử của Thủ đô.