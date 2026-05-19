Triệt phá đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về TP.HCM trị giá 300 tỷ đồng

Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC03) cho biết đơn vị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Thị Ngọc Anh (sinh năm 1977, ngụ tỉnh Bắc Ninh) cùng Nguyễn Duy Tấn (sinh năm 1981, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 20/4, lực lượng chức năng phát hiện Vũ Thị Ngọc Anh mang theo khoảng 2,2kg vàng 9999 trị giá gần 9,7 tỷ đồng tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để làm thủ tục bay đi Phú Quốc.

Nhận thấy có dấu hiệu nghi vấn liên quan hoạt động vận chuyển hàng hóa trái phép, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra.

Vũ Thị Ngọc Anh và Nguyễn Duy Tấn tại cơ quan điều tra. (Ảnh Công an cung cấp)

Qua đấu tranh, Ngọc Anh khai nhận số vàng trên được mua từ Campuchia rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam để tiêu thụ, hưởng chênh lệch giá. Sau khi đưa vào Việt Nam trong sáng cùng ngày, số vàng được mang đến nhà của Nguyễn Duy Tấn tại TP.HCM để nung, đúc lại nhằm thay đổi hình dạng, che giấu nguồn gốc trước khi tiếp tục tiêu thụ.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ đầu năm 2026, lợi dụng chênh lệch giá vàng giữa Campuchia và Việt Nam, những người này tổ chức đường dây mua vàng tại Campuchia rồi vận chuyển lậu về Việt Nam bán kiếm lời.

Đường dây hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể cho từng người tham gia; sử dụng ứng dụng WhatsApp để liên lạc, góp vốn và điều phối hoạt động buôn lậu.

Tang vật vụ án. (Ảnh Công an cung cấp)

Theo phương thức hoạt động, nhóm này đổi tiền Việt sang USD rồi chia nhỏ cho nhiều người mang qua Campuchia mà không khai báo hải quan. Tại Phnom Penh, số tiền được dùng để mua vàng 9999 dưới dạng vòng tay, mặt dây chuyền và nhiều loại trang sức khác.

Để qua mặt lực lượng chức năng, những người này chia nhỏ vàng, đeo trên người như trang sức cá nhân khi nhập cảnh qua cửa khẩu Mộc Bài. Sau khi đưa trót lọt về TP.HCM, toàn bộ số vàng được gom lại, mang đến nơi ở của Nguyễn Duy Tấn để nấu, đúc thành khối lớn nhằm xóa dấu vết nguồn gốc trước khi bán ra thị trường.

Cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2026 đến khi bị phát hiện, đường dây trên đã thực hiện khoảng 10 chuyến vận chuyển vàng lậu từ Campuchia về Việt Nam, mỗi chuyến trị giá khoảng 30 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét những người liên quan để xử lý.