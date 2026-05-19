Lập hồ sơ xử lý người phụ nữ chửi bới, hành hung tài xế ô tô giữa đường

Công an phường Yên Hòa, TP Hà Nội lập hồ sơ xử lý người phụ nữ chửi bới, tát tài xế ô tô sau va chạm xe.

Sự việc xảy ra tại khu vực trước cổng phụ Trường Liên cấp Ngôi Sao Hà Nội (phường Yên Hòa, Hà Nội), gây chú ý trên mạng xã hội những ngày qua.

Người phụ nữ hành hung tài xế ô tô tại cơ quan công an.

Công an phường Yên Hòa phối hợp Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 khẩn trương xác minh và mời những người liên quan đến trụ sở để làm rõ sự việc.

Khoảng 10h ngày 16/5, chị NT.H (SN 1987; trú tại phường Thanh Xuân, TP Hà Nội) đi xe máy chở theo con trên đường Nguyễn Xuân Linh thì bị xe ô tô của ông T.V.H (SN 1974; trú tại phường Yên Hòa) không chú ý quan sát, lùi vào xe máy. Tình huống này khiến 2 mẹ con chị H ngã ra đường.

Người phụ nữ chửi bới thậm tệ, lao vào hành hung nam tài xế sau va chạm giao thông. (Ảnh cắt từ clip)

Do bức xúc, không kiềm chế được bình tĩnh, chị H. đã chửi và dùng tay, chân đánh ông H.

Ông H. không có thương tích và không có đề nghị gì. Còn chị H. cũng thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân.

Công an phường Yên Hòa đang lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định.