Hơn 600 chuyên viên kinh doanh tham dự Lễ ra quân The Royal ở Hà Nội

(VTC News) -

Với chủ đề “Khởi mầm xanh - Ươm thịnh vượng”, sự kiện diễn ra trong không khí tràn đầy năng lượng, chính thức công bố những thông tin chiến lược, lộ trình kinh doanh cùng các chính sách bán hàng hấp dẫn, tiếp thêm ngọn lửa quyết tâm rực cháy cho hơn 600 chiến binh tinh nhuệ của hệ thống kinh doanh miền Bắc.

Hơn 600 chuyên viên kinh doanh đến từ các đại lý quy tụ tại Lễ ra quân phân khu The Royal - Đại đô thị sinh thái Five Star Eco City.

Cái bắt tay chiến lược mở rộng thị trường phân phối

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào chu kỳ phát triển mới, việc kích hoạt lực lượng bán hàng trên diện rộng được xem là giải pháp then chốt nhằm tăng tốc tiếp cận khách hàng. Tuy nhiên, để đảm bảo dòng sản phẩm tinh hoa The Royal được truyền tải trọn vẹn, đơn vị Kinh doanh Tiếp thị của Five Star Group đã tiến hành sàng lọc và tuyển chọn hệ thống phân phối vô cùng kỹ lưỡng, hướng tới việc xây dựng một lực lượng đại sứ đồng sức, đồng lòng và có tính chuyên môn cao.

Vượt qua hàng loạt vòng thẩm định nghiêm ngặt về cả năng lực quản trị lẫn hiệu quả phân phối, Công ty Cổ phần Bất động sản INDOCHINE đã chính thức được Chủ đầu tư "chọn mặt gửi vàng" cho vị trí Tổng đại lý miền Bắc. Dấu mốc này là minh chứng đắt giá khẳng định uy tín vượt trội của INDOCHINE trên thị trường bất động sản.

INDOCHINE được Chủ đầu tư Five Star Group “chọn mặt gửi vàng” là Tổng đại lý miền Bắc Đại đô thị sinh thái Five Star Eco City.

Sự kiện Lễ ra quân phân khu đắt giá The Royal lần này tại Hà Nội đã thành công vang dội, để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự đầu tư công phu và hoành tráng. Đặc biệt, không khí hội trường như được "kích nổ" với sự xuất hiện bất ngờ của Diva Mỹ Linh. Những giai điệu bay bổng, đầy nội lực của nữ ca sĩ không chỉ mang đến những khoảnh khắc nghệ thuật thăng hoa mà còn trực tiếp kích hoạt nguồn năng lượng chiến binh, đẩy tinh thần quyết tâm quét sạch bảng hàng của hơn 600 đại sứ có mặt tại khán phòng lên mức cao nhất.

Không dừng lại ở đó, nhằm tiếp lửa cho chiến dịch ra quân, Nhà sáng lập - Chủ tịch Five Star Group - ông Trần Văn Mười đã trao tặng hơn 600 phần quà đặc biệt bằng tiền mặt, trị giá 1.000.000 VNĐ cho mỗi chuyên viên tư vấn, như một lời chúc phồn vinh, lan tỏa năng lượng và ngân lượng đến toàn thể chiến binh kinh doanh cả 2 đầu cầu Bắc - Nam.

Đại đô thị Five Star Eco City - Tâm điểm mới cửa ngõ Tây Nam TP.HCM

Sự kiện ra quân phân khu The Royal - Đại đô thị sinh thái Five Star Eco City tại Hà Nội ngay lập tức ghi nhận sự quan tâm đặc biệt từ giới đầu tư miền Bắc, một phần lớn nhờ vào sự dịch chuyển mang tính quy luật của dòng tiền. Thực tế hiện nay, thị trường bất động sản phía Bắc, đặc biệt là Hà Nội, sau một thời gian tăng trưởng liên tục đã thiết lập một mặt bằng giá mới neo ở mức rất cao, khiến biên độ lợi nhuận dần thu hẹp. Lúc này, các nhà đầu tư sành sỏi có xu hướng chuyển dịch dòng vốn sang các vùng đất mới giàu dư địa hơn.

Trong đó, Long An (cũ) nằm tại vị trí cửa ngõ Tây Nam TP.HCM đang nổi lên như một "vùng trũng về giá" do chưa từng trải qua các cơn sốt đất ảo, tạo khoảng trống tăng giá vô cùng lớn cho người mua đi trước đón đầu. Sức hút của vùng đất này càng nhân lên gấp bội khi đặt trong bối cảnh bùng nổ hạ tầng liên vùng.

Việc Five Star Eco City sở hữu vị trí chiến lược, kết nối trực tiếp với Quốc lộ 1A, đại lộ Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh và đặc biệt là hưởng lợi từ tuyến Cao tốc Bến Lức - Long Thành (dự kiến hoàn thành vào quý III) cùng đường Vành đai 3 hoàn thiện trong năm nay... đang biến đại đô thị 669 ha này thành tâm điểm sinh lời dài hạn.

Đại đô thị sinh thái Five Star Eco City.

Sự kết hợp giữa mặt bằng giá hợp lý ở giai đoạn đầu và đòn bẩy hạ tầng đồng bộ đã đánh trúng tâm lý "ăn chắc mặc bền", đề cao giá trị thực của các nhà đầu tư miền Bắc.

Đặc biệt, bao quanh đại đô thị là hệ thống các khu công nghiệp, khu công nghệ cao quy mô lớn của khu vực Tây Nam. Sự tập trung này kéo theo làn sóng dịch chuyển của hàng nghìn chuyên gia, kỹ sư và nhân sự cao cấp trong và ngoài nước đến làm việc, kéo theo nhu cầu cực kỳ lớn về không gian lưu trú chất lượng cao.

Với vị trí tâm điểm và tiện ích chuẩn 5 sao, phân khu The Royal chính là lời giải hoàn hảo cho "khẩu vị" của các nhà đầu tư thông thái: vừa là tài sản tích lũy an toàn, vừa mang lại dòng tiền khai thác cho thuê đều đặn, tối ưu hóa lợi nhuận bền vững theo thời gian.