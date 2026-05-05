Bảng xếp hạng World Cup 2026 bảng C mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến hiện tại, vị trí xếp hạng của các đội tuyển của bảng C như sau.
|XH
|Đội
|T
|HS
|Đ
|1
|Brazil
|0
|0-0
|0
|2
|Morocco
|0
|0-0
|0
|3
|Haiti
|0
|0-0
|0
|4
|Scotland
|0
|0-0
|0
Theo thể thức World Cup 2026, các đội bóng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng ở vòng bảng. Các đội đầu bảng, nhì bảng và 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 1/16.
Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm ở vòng bảng, chỉ số phụ được sử dụng để xếp hạng là thành tích đối đầu (tính riêng số điểm, hiệu số bàn thắng-bàn thua, số bàn thắng trong các trận đối đầu trực tiếp của những đội bằng điểm). Nếu có 2 đội bằng nhau ở các chỉ số nêu trên, ban tổ chức xét đến hiệu số bàn thắng-bàn thua, tổng số bàn thắng ở cả 3 lượt trận.
Khi tất cả các chỉ số phụ đều không có tác dụng, thứ hạng các đội được sắp xếp theo vị trí trên bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).
Scotland trở lại World Cup sau 28 năm vắng mặt. Họ từng dự giải đấu này 8 lần trước đó (không tính World Cup 1950 khi Scotland rút lui trước giải) mà chưa từng vượt qua vòng bảng.
Scotland đứng đầu bảng C vòng loại khu vực châu Âu với 13 điểm (thắng 4, hòa 1, thua 1). Đội bóng này xếp trên Đan Mạch, Hy Lạp và Belarus. Hiện tại, Scotland đứng thứ 43 trên bảng xếp hạng FIFA.
World Cup 2026 là lần thứ hai trong lịch sử Haiti xuất hiện ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh (ra mắt vào năm 1974). Đội bóng này vượt qua vòng loại thứ ba khu vực Bắc-Trung Mỹ và Caribe vào tháng 11/2025 với vị trí đứng đầu bảng C. Haiti giành được 11 điểm, xếp trên Honduras, Costa Rica và Nicaragua.
Trên bảng xếp hạng FIFA, Haiti đứng thứ 84. Họ là một trong 2 đội có thứ hạng thấp nhất tham dự World Cup 2026 (chỉ đứng trên New Zealand - hạng 85 thế giới).
Morocco từng tạo nên bất ngờ lớn khi trở thành trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên trong lịch sử lọt vào bán kết World Cup năm 2022. Năm nay là lần thứ 7 (lần thứ 3 liên tiếp) đội bóng có biệt danh "Sư tử Atlas" góp mặt tại giải đấu.
Morocco tham dự World Cup 2022 với tư cách đội đứng đầu bảng E vòng lọai khu vực châu Phi với thành tích toàn thắng 8 trận, ghi tới 22 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần.
Đội bóng này đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng FIFA.
Brazil là đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử World Cup với 5 lần lên ngôi vô địch (1958, 1962, 1970, 1994, 2002). Tại World Cup 2026, Brazil vượt qua vòng loại ở vị trí thứ 5 của khu vực Nam Mỹ (thắng 8, hòa 4, thua 6).
Trên bảng xếp hạng FIFA, Brazil hiện xếp thứ 6. Ở lần gần nhất tham dự World Cup, Brazil lọt vào tứ kết và thua Croatia sau loạt luân lưu.
Bảng C World Cup 2026 được tổ chức trên 5 sân vận động tại các thành phố New Jersey, Boston, Philadelphia, Miami và Atlanta (Mỹ). Brazil (hạng 6 thế giới) là đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử World Cup với 5 lần đăng quang.
Ngày 14/6
5h: Brazil vs Morocco.
8h: Haiti vs Scotland.
Ngày 20/6
5h: Scotland vs Morocco.
7h30: Brazil vs Haiti.
Ngày 25/6
5h: Morocco vs Haiti.
5h: Scotland vs Brazil.