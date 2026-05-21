Triệt phá đường dây 'rửa tiền' xuyên quốc gia hơn 50 tỷ đồng, khởi tố 7 bị can

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đường dây “rửa tiền” xuyên quốc gia với số tiền giao dịch hơn 50 tỷ đồng, đồng thời làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của một số đối tượng trong đường dây.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 2/2026, Lê Việt Trinh (SN 1999, trú tỉnh Ninh Bình) thông qua mạng xã hội đã móc nối với một tài khoản sử dụng chữ Trung Quốc. Qua trao đổi, đối tượng này cho biết đang vận hành casino tại Campuchia và có nhu cầu chuyển đổi nguồn tiền thu lợi bất hợp pháp từ hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT nhằm che giấu, hợp thức hóa dòng tiền.

Dù biết rõ đây là hoạt động vi phạm pháp luật, Trinh vẫn đứng ra tổ chức, điều hành đường dây với sự tham gia của nhiều đối tượng khác gồm Kim Thị Linh (SN 2001), Trần Thị Kim Ngân (SN 2003, cùng trú TP Hà Nội), Bùi Quang Long (SN 2001, trú Phú Thọ), Nguyễn Văn Năng (SN 1991), Nguyễn Thế Chinh (SN 1990, cùng trú tỉnh Ninh Bình) và Vũ Văn Tuấn (SN 1995, trú TP Hải Phòng).

Theo cơ quan điều tra, nhóm đối tượng đã mở nhiều tài khoản ngân hàng chính chủ để phục vụ việc nhận, trung chuyển dòng tiền bất hợp pháp. Các tài khoản này được đăng tải lên những hội nhóm trên mạng xã hội chuyên hoạt động “rửa tiền”.

Khi tiền từ các bị hại chuyển vào, các đối tượng nhanh chóng thực hiện nhiều giao dịch qua hàng loạt tài khoản trung gian nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền. Sau đó, tiền được chuyển trả cho các đối tượng phía sau thông qua hình thức chuyển khoản hoặc quy đổi sang tiền điện tử USDT.

Để duy trì hoạt động, Lê Việt Trinh trả lương cố định cho các “nhân viên” từ 12-17 triệu đồng/tháng và trả thêm 2,5 triệu đồng cho mỗi tài khoản dùng để nhận tiền bất hợp pháp. Nhóm này được hưởng lợi khoảng 2,5% trên tổng số tiền giao dịch.

Cơ quan điều tra làm việc với Lê Việt Trinh. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có liên quan đến đường dây trên. Các nạn nhân bị lừa bằng nhiều thủ đoạn như đầu tư sinh lời qua mạng, mua thuốc online, đặt mua hàng hóa, giao dịch qua Internet... Sau khi chiếm đoạt được tài sản, các đối tượng lừa đảo sử dụng hệ thống tài khoản do nhóm của Lê Việt Trinh quản lý để hợp thức hóa dòng tiền.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 2/2026 đến khi bị triệt phá, các đối tượng đã thực hiện hành vi “rửa tiền” với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Ngoài hành vi “rửa tiền”, cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của một số đối tượng trong đường dây. Theo tài liệu điều tra, tối 6/5/2026, tại khu vực phường Từ Liêm (TP Hà Nội), Vũ Văn Tuấn và Bùi Quang Long đã bàn bạc góp tiền mua ma túy để sử dụng.

Sau khi mua ma túy qua mạng xã hội, các đối tượng mang về phòng trọ sử dụng. Kết quả xét nghiệm cho thấy Vũ Văn Tuấn, Bùi Quang Long, Nguyễn Văn Năng và Nguyễn Thế Chinh đều dương tính với chất ma túy. Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định các mẫu chất thu giữ là ma túy loại Methamphetamine.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 7 bị can về các tội “Rửa tiền” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan.