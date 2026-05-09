Triệt phá đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia hơn 2.500 tỷ

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đến đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn.

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1987, trú phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) giữ vai trò cầm đầu, điều hành toàn hệ thống);

Huỳnh Công Danh (SN 1993, trú phường Gò Vấp, TP.HCM) và Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1999, quê Bến Tre, hiện trú TP.HCM, phụ trách kỹ thuật, vận hành);

Ngô Trọng Thành (SN1994, trú TP.HCM), Nguyễn Thành Nam (SN 1993, trú tại xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp, tạm trú TP.HCM), Nguyễn Na Sil (SN 1994, quê Long An, tạm trú TP.HCM).

Tạ Công Thi (SN 1997, quê Gia Lai, tạm trú TP.HCM tham gia vận hành, chăm sóc khách hàng, phát triển mạng lưới đại lý);

Nguyễn Văn Sơn (SN 2004, trú phường Dĩ An, TP.HCM, là đại lý cấp 2, lợi dụng nền tảng naptien.biz để lừa đảo chiếm đoạt trên 330 triệu đồng của công dân Hà Tĩnh).

Những người liên quan đến vụ án bị khởi tố. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Trước đó qua trinh sát không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện các website đánh bạc như 789Bet, Shbet, Hi88, Jun88… hoạt động theo mô hình liên kết thành các “liên minh” nhằm chia sẻ hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu người chơi và tối ưu dòng tiền. Trong đó liên minh “OKVIP” giữ vai trò điều phối trung tâm.

Các website này đặt máy chủ tại khu vực biên giới Lào, Campuchia, Thái Lan, nơi quản lý còn nhiều kẽ hở, thuận lợi cho việc ẩn danh.

Khi khu vực này xảy ra biến động, đặc biệt xung đột giữa Campuchia và Thái Lan, nhóm người nhanh chóng dịch chuyển hạ tầng sang Malaysia, Philippines và một số nước châu Âu nhằm phân tán rủi ro, né tránh truy vết.

Công an Hà Tĩnh đồng thời làm rõ mối liên hệ giữa hệ thống đánh bạc và nền tảng trung gian tài chính naptien.biz do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C3TEK vận hành.

Hệ thống này là trung gian thanh toán ngầm, kết nối API với 31 website đánh bạc ở nước ngoài, tự động hóa luân chuyển dòng tiền.

Đặc biệt từ tháng 7/2025 sau khi ngân hàng Nhà nước thắt chặt quản lý tài khoản, yêu cầu xác thực sinh trắc học đối với các giao dịch trên 10 triệu đồng thì nhóm người đánh bạc sử dụng thẻ cào điện thoại để nạp hàng nghìn tỷ đồng vào các hệ thống tổ chức đánh bạc.

Cán bộ cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh lấy lời khai của kẻ cầm đầu đường dây là Nguyễn Hoàng Tuấn. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Tiền đánh bạc sau đó phân tán qua hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2 trên toàn quốc, tạo nhiều tầng trung gian che giấu nguồn gốc.

Chúng tổ chức phân công theo từng khâu kỹ thuật, kế toán, vận hành, chăm sóc khách hàng, đồng thời liên tục thay đổi tài khoản, nhóm Telegram và tên miền để né tránh giám sát.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập, Công an Hà Tĩnh xác lập chuyên án, triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức 12 mũi trinh sát bám sát địa bàn, theo dõi từng mắt xích trong đường dây.

Lực lượng chức năng kết hợp trinh sát kỹ thuật số, phân tích dữ liệu điện tử và đấu tranh trực tiếp để làm rõ cấu trúc vận hành, dòng tiền và phương thức liên kết giữa các nhóm tội phạm.

Sau khi củng cố chứng cứ, Công an Hà Tĩnh đồng loạt triệu tập đấu tranh với 20 người, khám xét, thu giữ 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại, hơn 10.000 sim, 6 thiết bị đọc sim, 1.3 tỷ đồng tiền mặt cùng toàn bộ dữ liệu điện tử của hệ thống.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với 1 đối tác chính, hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2, đã tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc, có sự móc nối với các tổ chức ở nước ngoài.

Vụ án đang được Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra.