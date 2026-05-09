Bác sĩ chia sẻ cách ăn hỗ trợ giảm cân mà không cần bỏ bữa

Nhiều người khi giảm cân thường cố gắng cắt giảm calo hoặc hạn chế tinh bột quá mức, khiến cơ thể nhanh đói, mệt mỏi và thiếu năng lượng. Điều này không chỉ làm quá trình giảm cân trở nên khó duy trì mà còn dễ dẫn đến tăng cân trở lại sau đó.

Theo bác sĩ Tiêu Tiệp Kiện (Đài Loan, Trung Quốc) chia sẻ trên kênh YouTube cá nhân, việc giảm cân không nhất thiết phải ăn kiêng quá khắc nghiệt hay nhịn đói kéo dài. Bác sĩ Tiêu cho rằng chỉ cần điều chỉnh thứ tự ăn trong các bữa ăn hằng ngày cũng có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng và có thể hỗ trợ duy trì đường huyết ổn định hơn theo thời gian.

Ông chia sẻ trường hợp của một nữ bệnh nhân từng gặp khó khăn trong việc kiểm soát cân nặng và có chỉ số đường huyết dao động thất thường.

Ăn đúng cách giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn

Sau khi được tư vấn điều chỉnh chế độ ăn, trong đó ưu tiên bổ sung protein trước bữa ăn kết hợp kiểm soát khẩu phần và duy trì lối sống phù hợp, cô giảm từ 86kg xuống còn 62kg sau khoảng 6 tháng. Đồng thời, chỉ số đường huyết cũng ổn định hơn đáng kể.

Bác sĩ Tiêu Tiệp Kiện cho biết, “phương pháp đệm protein” không chỉ là kinh nghiệm thực tế mà còn có cơ sở khoa học hỗ trợ. Một nghiên cứu năm 2019 của Weill Cornell Medicine cho thấy, nếu ăn thịt và rau trước rồi mới ăn tinh bột, phản ứng tăng đường huyết sau bữa ăn có thể giảm hơn 40%.

Việc duy trì đường huyết ổn định được cho là có thể giúp hạn chế cảm giác thèm ăn, hỗ trợ kiểm soát lượng thực phẩm nạp vào và giảm tình trạng càng đói càng muốn ăn nhiều hơn.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, protein được xem là một trong những dưỡng chất có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng nhờ khả năng tăng cảm giác no, cơ thể tiêu hao nhiều năng lượng hơn trong quá trình tiêu hóa và hỗ trợ duy trì khối cơ trong quá trình giảm mỡ.

Để hỗ trợ duy trì sức khỏe và kiểm soát cân nặng hiệu quả, bác sĩ Tiêu cho rằng cơ thể cần được bổ sung đủ protein phù hợp với nhu cầu và thể trạng của từng người.

Với người trưởng thành khỏe mạnh, lượng protein thường được khuyến nghị ở mức khoảng 1g/kg cân nặng mỗi ngày.

Những người đang trong quá trình giảm mỡ nhưng muốn duy trì khối cơ có thể cần mức protein cao hơn, khoảng 1,2–1,5g/kg cân nặng mỗi ngày, tùy chế độ vận động và mục tiêu cá nhân.

Ngoài tổng lượng protein, cách phân bổ trong ngày cũng rất quan trọng. Việc chia đều protein vào các bữa ăn có thể giúp tăng cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát cơn đói và duy trì mức năng lượng ổn định hơn thay vì tập trung quá nhiều vào một bữa duy nhất.

Tuy nhiên, nhu cầu dinh dưỡng ở mỗi người là khác nhau. Với những người có bệnh lý về thận hoặc cần chế độ ăn đặc biệt, việc bổ sung protein nên được tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để đảm bảo phù hợp và an toàn cho sức khỏe.