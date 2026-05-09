Tin thế giới nổi bật trong ngày 9/5

(VTC News) -

Trong bản tin tổng hợp tin quốc tế nổi bật sáng 9/5, các diễn biến chính tập trung vào nguy cơ bùng phát dịch bệnh, căng thẳng địa chính trị và các động thái ngoại giao quốc tế.

Nga tổ chức duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng (9/5)

Lễ duyệt binh nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945 - 9/5/2026) diễn ra lúc 10h sáng 9/5 (tức 14h ngày 9/5 theo giờ Việt Nam). Trên khắp các con phố và quảng trường, cờ hoa rực rỡ tung bay, xen lẫn những dải băng Thánh George và các mô hình trang trí mang chủ đề Ngày Chiến thắng.

Viện dẫn "tình hình tác chiến hiện tại", lễ duyệt binh sẽ không có đoàn khí tài cơ giới. Đây là điều chưa từng xảy ra trong gần 20 năm qua. Tổ hợp tên lửa đạn đạo Iskander-M, tên lửa liên lục địa RS-24 Yars, xe tăng T-90M Proryv hay tổ hợp phòng không S-400 Triumf sẽ không xuất hiện như các năm trước.

Lễ duyệt binh nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại diễn ra lúc 14h (giờ Việt Nam). (Nguồn: AP)

Trước đó, ngày 4/5, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga thông báo nước này sẽ thực hiện lệnh ngừng bắn trong hai ngày 8-9/5 theo quyết định của Tổng thống Putin, Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Phía Nga bày tỏ mong muốn Ukraine sẽ đáp lại bằng những bước đi tương tự trong những ngày này.

Nga và Ukraine đạt thoả thuận ngừng bắn kéo dài 3 ngày

Nga và Ukraine đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 3 ngày, đồng thời trao đổi 1.000 tù binh mỗi bên sau nỗ lực trung gian của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thông tin được ông Trump công bố trên mạng xã hội Truth Social cho biết lệnh ngừng bắn sẽ diễn ra từ ngày 9-11/5, trùng thời điểm Nga tổ chức Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Quảng trường Đỏ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng xác nhận thông tin trên mạng xã hội X, nhấn mạnh việc các tù binh Ukraine được trở về nhà quan trọng hơn Quảng trường Đỏ. Ông gửi lời cảm ơn đến Mỹ và ông Trump vì vai trò trung gian giúp Ukraine đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga.

Điện Kremlin cũng hoan nghênh đề xuất của ông Trump, nói rằng đây là điều quan trọng vì trùng với "ngày lễ thiêng liêng" của Nga. Trước đó, Nga và Ukraine bất ngờ tuyên bố thực hiện lệnh ngừng bắn riêng biệt. Nga tuyên bố đơn phương ngừng bắn với Ukraine từ ngày 8-9/5, trong khi Ukraine đáp trả bằng cách đưa ra tuyên bố riêng từ ngày 5-6/5.

Iran bắt giữ tàu chở dầu ở Vịnh Oman, Mỹ "vô hiệu hóa" hai tàu khác

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã bắt giữ một tàu chở dầu trong “chiến dịch đặc biệt” tại Vịnh Oman. Trong khi đó, quân đội Mỹ thông báo chặn đứng hai tàu chở dầu mang cờ Iran đang tìm cách cập cảng nước này.

Hãng thông tấn Fars đưa tin con tàu mang tên Ocean Koi bị bắt với cáo buộc “gây phương hại đến hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và lợi ích quốc gia của Iran”. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố lực lượng nước này đã “vô hiệu hóa” hai tàu chở dầu mang cờ Iran khi các tàu này tiến vào khu vực cảng của Iran ở Vịnh Oman.

Hai người đàn ông ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, phía sau là tàu chở hàng neo đậu tại eo biển Hormuz. (Nguồn: AP)

“Lực lượng Mỹ tại Trung Đông vẫn cam kết thực thi nghiêm ngặt lệnh phong tỏa đối với các tàu thuyền ra vào Iran”, Đô đốc Bradley Cooper, Tư lệnh CENTCOM, nhấn mạnh.

Trước đó vài giờ, Mỹ và Iran dồn dập đấu súng ở eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược được xem là một trong những điểm nóng nguy hiểm nhất hiện nay. Diễn biến này đe dọa đến lệnh ngừng bắn mong manh và những nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài giữa hai bên.

Báo cáo mật của CIA hé lộ khả năng chống chịu đáng gờm của Iran

Các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang có dấu hiệu đình trệ sau vụ đấu súng giữa hai bên ở Vịnh Ba Tư. Cùng lúc đó, một báo cáo tình báo của Mỹ nhận định Iran vẫn có khả năng chống chịu trước các biện pháp phong tỏa hàng hải thêm vài tháng nữa.

Theo một quan chức Mỹ nắm rõ vấn đề, đánh giá của CIA cho thấy các biện pháp siết chặt hoạt động hàng hải của Washington sẽ chưa tạo ra sức ép kinh tế nghiêm trọng với Tehran trong khoảng bốn tháng tới. Điều này đồng nghĩa với việc Mỹ vẫn gặp khó khăn trong việc gia tăng áp lực để buộc Iran nhượng bộ trên bàn đàm phán, trong bối cảnh chính quyền Mỹ không nhận được nhiều sự ủng hộ từ cử tri trong nước.

Tuy nhiên, một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ bác bỏ các thông tin liên quan đến báo cáo CIA, cho rằng những nhận định đó là “không chính xác”. Theo người này, lệnh phong tỏa “đang gây ra những tổn thất ngày càng nghiêm trọng cho Iran, làm gián đoạn hoạt động thương mại, khiến nguồn thu giảm mạnh và đẩy nền kinh tế đến nguy cơ khủng hoảng trên diện rộng”.

WHO cảnh báo về ổ dịch virus Hanta trên tàu du lịch

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ổ dịch virus Hanta được phát hiện trên tàu du lịch hạng sang MV Hondius. Trong 8 trường hợp được ghi nhận, gồm cả các ca nghi nhiễm, đã có 6 ca được xác nhận dương tính bằng xét nghiệm PCR.

Các nhân viên y tế sơ tán bệnh nhân từ tàu du lịch MV Hondius. (Nguồn: AP)

Đáng chú ý, đợt bùng phát này được xác định do virus Andes gây ra. Đây là một chủng virus Hanta có khả năng lây truyền trực tiếp từ người sang người.

4 bệnh nhân vẫn đang được điều trị tại các bệnh viện ở Nam Phi, Hà Lan và Thụy Sĩ. Một trường hợp nghi nhiễm được chuyển tới Đức, sau đó cho ra kết quả âm tính.

WHO đánh giá nguy cơ lây lan trên diện rộng ở mức thấp, nhưng mức độ rủi ro đối với hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu ở mức trung bình. Cơ quan này cho rằng ca bệnh đầu tiên có thể đã nhiễm virus trước khi lên tàu, nhiều khả năng trong quá trình di chuyển tại Argentina và Chile, trước khi virus lây lan trên du thuyền.