(VTC News) -

Trong bản tin tổng hợp tin tức thế giới sáng 7/5, các diễn biến chính tập trung vào căng thẳng Trung Đông, vấn đề hạt nhân Triều Tiên và những tiết lộ mới liên quan vụ án Jeffrey Epstein tại Mỹ.

Mỹ - Iran tiến gần thỏa thuận chấm dứt xung đột

Iran ngày 7/5 cho biết đang xem xét đề xuất mới từ Mỹ, trong bối cảnh Washington và Tehran được cho là đang tiến gần tới một bản ghi nhớ một trang nhằm chấm dứt xung đột tại Vịnh Ba Tư.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran xác nhận Tehran sẽ sớm phản hồi thông qua Pakistan - quốc gia đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai bên.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc chiến có thể kết thúc nếu “Iran đồng ý với những gì đã được thống nhất”. Tuy nhiên, ông cũng nói còn quá sớm để bàn tới cuộc gặp trực tiếp nhằm ký kết thỏa thuận.

Theo các nguồn tin ngoại giao, bản ghi nhớ gồm 14 điểm sẽ mở đường cho các cuộc đàm phán tiếp theo về việc khơi thông hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran.

Iran sẵn sàng hỗ trợ tàu thương mại tại eo biển Hormuz

Theo thông báo chính thức do Hãng thông tấn IRNA công bố, Iran sẵn sàng cung cấp đầy đủ dịch vụ hàng hải, hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ y tế cho các tàu thương mại hoạt động tại eo biển Hormuz và khu vực lân cận.

Thông báo được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định tạm dừng chiến dịch hàng hải mang tên “Dự án Tự do”, vốn nhằm hộ tống tàu thuyền quốc tế đi qua eo biển Hormuz an toàn.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng yêu cầu các tàu chỉ đi qua tuyến hành lang do Tehran cung cấp, đồng thời cảnh báo sẽ có “hành động quyết liệt” với những tàu không tuân thủ.

Hiện khoảng 1.600 tàu vẫn mắc kẹt tại eo biển Hormuz, khiến nhiều công ty vận tải biển đối mặt nguy cơ tổn thất lớn và gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Tàu hoạt động trên eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Triều Tiên tuyên bố không từ bỏ vũ khí hạt nhân

Đại diện thường trực của Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc Kim Song tuyên bố áp lực từ bên ngoài sẽ không thể thay đổi vị thế của Bình Nhưỡng với tư cách quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Theo KCNA, ông Kim nhấn mạnh Triều Tiên sẽ không bị ràng buộc bởi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Bình Nhưỡng khẳng định chương trình hạt nhân là “không thể đảo ngược” và sẽ tiếp tục tăng cường năng lực quân sự bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế.

Theo số liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), hiện có 9 quốc gia sở hữu tổng cộng hơn 12.000 đầu đạn hạt nhân trên toàn cầu, trong đó Mỹ và Nga chiếm gần 90% số lượng.

Tòa án Mỹ công bố “thư tuyệt mệnh” của tỷ phú Epstein

Tòa án Liên bang khu vực Nam New York ngày 6/5 công bố bức thư được cho là của tỷ phú Jeffrey Epstein viết trước khi chết trong tù vào năm 2019.

Bức thư được tìm thấy bởi Nicholas Tartaglione - bạn cùng buồng giam của Epstein - sau vụ tự tử bất thành của tỷ phú này vài tuần trước khi ông ta tử vong.

Trong thư, Epstein viết rằng giới chức đã điều tra ông suốt nhiều tháng nhưng “không phát hiện gì”, đồng thời đề cập việc “được chọn thời điểm nói lời tạm biệt”.

Giới chức Mỹ hiện chưa xác nhận đây có phải thư tuyệt mệnh thật sự của Epstein hay không. Tuy nhiên, việc công bố tài liệu tiếp tục làm dấy lên tranh cãi liên quan cái chết của tỷ phú này trong nhà tù Manhattan hồi tháng 8/2019. Vụ bê bối Epstein tiếp tục gây chấn động chính trường Mỹ và Anh do liên quan tới nhiều nhân vật có ảnh hưởng lớn.