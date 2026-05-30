Thí sinh Hà Nội 'trúng tủ' Văn vào lớp 10, tự tin điểm 9, khoe viết bài 'đỏ cả tay'
(VTC News) -
Nhiều sĩ tử vui mừng vì "trúng tủ" môn Ngữ văn, khoe viết bài đến đỏ cả lòng bàn tay, tự tin dự đoán đạt điểm cao môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.
Giữa thời tiết nắng nóng, hàng trăm phụ huynh tập trung trước cổng điểm thi Trường THCS Chu Văn An (phường Tây Hồ), thấp thỏm ngóng đợi con em mình dù còn gần 30 phút nữa mới hết giờ làm bài.
Những nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt nhiều thí sinh khi bước ra khỏi phòng thi. Theo chia sẻ của các em, đề thi Ngữ văn năm nay có nội dung gần gũi, bám sát thực tế, không quá đánh đố và phù hợp với năng lực của đa số thí sinh.
"Đề thi không quá khó, lại trúng phần em ôn tập nên em làm bài rất suôn sẻ, viết đến đỏ cả tay. Em tự tin với '1 điểm trên tay và 9 điểm trên giấy'", thí sinh vui vẻ chia sẻ sau khi rời phòng thi.
Ngay khi bước ra khỏi điểm thi, nhiều thí sinh nhận được những cái ôm thật chặt cùng lời động viên từ người thân. "Con đã làm tốt rồi", câu nói giản dị nhưng đầy yêu thương đã phần nào giúp các em giải tỏa áp lực sau môn thi đầu tiên.