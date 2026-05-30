Thí sinh Hà Nội 'trúng tủ' Văn vào lớp 10, tự tin điểm 9, khoe viết bài 'đỏ cả tay'

Sáng nay (30/5), các thí sinh Hà Nội hoàn thành môn thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026 - 2027.

Giữa thời tiết nắng nóng, hàng trăm phụ huynh tập trung trước cổng điểm thi Trường THCS Chu Văn An (phường Tây Hồ), thấp thỏm ngóng đợi con em mình dù còn gần 30 phút nữa mới hết giờ làm bài.

Là một trong những thí sinh đầu tiên rời điểm thi Trường THCS Chu Văn An, em Trần Ngọc Bảo Yến, học sinh Trường THCS Xuân La, cho biết khá hài lòng với bài làm và tự tin có thể đạt khoảng 7 điểm môn Ngữ văn.

Những nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt nhiều thí sinh khi bước ra khỏi phòng thi. Theo chia sẻ của các em, đề thi Ngữ văn năm nay có nội dung gần gũi, bám sát thực tế, không quá đánh đố và phù hợp với năng lực của đa số thí sinh.

Thí sinh Trần Minh Vũ cho biết hoàn thành gần 6 trang giấy thi môn Ngữ văn. Nam sinh đánh giá đề thi phù hợp với năng lực của mình và tự tin đạt kết quả cao để tiếp tục chinh phục nguyện vọng vào lớp chuyên Pháp, Trường THPT Chu Văn An.

Rời phòng thi, em Trần Trọng Tùng vui vẻ chia sẻ với người thân rằng "viết đến đỏ cả tay" để hoàn thành bài thi Ngữ văn. Nam sinh cho biết đề thi khá sát với quá trình ôn tập, giúp em tự tin về kết quả đạt được.

"Đề thi không quá khó, lại trúng phần em ôn tập nên em làm bài rất suôn sẻ, viết đến đỏ cả tay. Em tự tin với '1 điểm trên tay và 9 điểm trên giấy'", thí sinh vui vẻ chia sẻ sau khi rời phòng thi.

Ngay khi bước ra khỏi điểm thi, nhiều thí sinh nhận được những cái ôm thật chặt cùng lời động viên từ người thân. "Con đã làm tốt rồi", câu nói giản dị nhưng đầy yêu thương đã phần nào giúp các em giải tỏa áp lực sau môn thi đầu tiên.

Bên cạnh niềm vui của nhiều thí sinh hoàn thành tốt bài thi, không ít em bật khóc khi rời phòng thi do chưa làm bài như kỳ vọng hoặc bỏ lỡ những câu hỏi có thể ghi điểm.

Theo các chuyên gia, đề thi Ngữ văn vào lớp 10 công lập Hà Nội năm nay không mang tính đánh đố, ngữ liệu gần gũi, câu hỏi có tính mở và thực tiễn. Bên cạnh việc bảo đảm yêu cầu đánh giá năng lực, đề thi vẫn tạo được khả năng phân hóa thông qua những câu hỏi vận dụng, liên hệ và bày tỏ chính kiến cá nhân.