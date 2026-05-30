Chi tiết lịch thi lớp 10 tại TP.HCM năm 2026

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, năm học 2025-2026, toàn thành phố có 169.602 học sinh tốt nghiệp THCS. Trong số này, 151.269 em đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027.

Chỉ tiêu vào lớp 10 THPT công lập toàn thành phố năm học 2026-2027 là 118.550 học sinh, đạt tỷ lệ 70% trong tổng số học sinh lớp 9.

Thí sinh dự thi 3 môn bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Thời gian làm bài môn Ngữ văn và Toán là 120 phút, môn Ngoại ngữ 90 phút.

Riêng các thí sinh đăng ký vào lớp chuyên hoặc lớp tích hợp sẽ thi thêm môn chuyên hoặc bài thi tích hợp vào chiều 2/6. Thời gian làm bài đối với các bài thi này là 150 phút.

Lịch thi tuyển sinh lớp 10 ở TP.HCM năm học 2026-2027.

Để phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, TP.HCM bố trí 242 điểm thi, gồm 226 điểm thi thường và 16 điểm thi chuyên, với tổng cộng 6.443 phòng thi. Hơn 17.700 giáo viên, cán bộ được huy động tham gia công tác coi thi, giám sát và phục vụ kỳ thi.

Năm nay, TP.HCM bổ sung 5 trường THPT công lập mới vào hệ thống tuyển sinh lớp 10 nhằm tăng chỗ học cho học sinh, gồm: Trường THPT Phan Văn Hớn (phường Đông Hưng Thuận), Trường THPT Thoại Ngọc Hầu (phường Tân Phú), Trường THPT Võ Nguyên Giáp (phường Phú Mỹ), Trường THPT Hà Huy Tập (phường Dĩ An) và Trường TH, THCS và THPT Lê Thị Riêng (phường Thới An).

Theo quy định, điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi cùng điểm ưu tiên, khuyến khích nếu có. Điều kiện để được xét tuyển là thí sinh phải tham gia đầy đủ các bài thi theo quy định và không có bài thi nào bị điểm 0.

Từ ngày 3/6 đến 9/6, Sở tổ chức chấm thi, tổng kết công tác chấm thi và đối sánh kết quả thi. Sau khoảng thời gian này, Sở sẽ công bố điểm thi, điểm chuẩn và kế hoạch tuyển bổ sung (nếu có).

Diện xét tuyển bổ sung chỉ áp dụng đối với học sinh đã tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập nhưng chưa trúng tuyển các nguyện vọng đã đăng ký.

Trong kỳ thi vào lớp 10 ở TP.HCM năm nay, thí sinh được đăng ký 3 nguyện vọng vào lớp 10 ở các trường THPT bình thường, 2 nguyện vọng vào lớp 10 chuyên và 3 nguyện vọng vào lớp 10 tích hợp.