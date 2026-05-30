Bộ Nội vụ hướng dẫn công thức tính lương, phụ cấp mới từ 1/7

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 13/2026 hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7).

Công chức phường tại Hà Nội hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, đối tượng áp dụng bao gồm cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước; viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập; người hưởng lương làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp hưởng hoạt động phí.

Thông tư cũng áp dụng đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận xếp lương theo Nghị định 204/2004.

Ngoài ra, một số trường hợp được áp dụng để tính toán mức đóng, hưởng bảo hiểm xã hội và các chế độ liên quan đến tiền lương như cán bộ, công chức, viên chức đi học, thực tập, công tác, điều trị, điều dưỡng; người đang trong thời gian thử việc; người đang bị tạm đình chỉ công tác, tạm giữ hoặc tạm giam.

Cách tính lương và phụ cấp theo mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng

Thông tư số 13/2026 nêu rõ, từ ngày 1/7, việc tính lương, phụ cấp và hệ số chênh lệch bảo lưu được thực hiện trên cơ sở mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng mỗi tháng theo Nghị định số 161/2026 của Chính phủ.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các nhóm đối tượng quy định, mức lương thực hiện từ ngày 1/7 được xác định bằng mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng mỗi tháng nhân với hệ số lương hiện hưởng.

Các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở cũng được xác định bằng mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng mỗi tháng nhân với hệ số phụ cấp hiện hưởng.

Đối với các khoản phụ cấp được tính theo tỷ lệ phần trăm của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), mức phụ cấp được xác định trên cơ sở tổng các khoản này nhân với tỷ lệ phần trăm phụ cấp theo quy định.

Riêng các khoản phụ cấp đang được quy định bằng số tiền cụ thể thì tiếp tục giữ nguyên theo quy định hiện hành.

Đối với trường hợp có hệ số chênh lệch bảo lưu, mức tiền chênh lệch bảo lưu được tính bằng mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng mỗi tháng nhân với hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng.

Công thức tính hệ số hoạt động phí với đại biểu HĐND các cấp, quỹ phụ cấp

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, hoạt động phí đối với đại biểu HĐND các cấp được xác định căn cứ vào hệ số hoạt động phí theo quy định hiện hành nhân với mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng mỗi tháng.

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán cho mỗi thôn, tổ dân phố sẽ được tính theo mức lương cơ sở mới là 2,53 triệu đồng mỗi tháng.

Với người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, việc thực hiện mức lương cơ sở sẽ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn.

Đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu tại các cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội không thuộc phạm vi quản lý của hai bộ này, việc tính lương, phụ cấp và hệ số chênh lệch bảo lưu được thực hiện theo hướng dẫn chung của Thông tư.

Các khoản trích nộp và các chế độ được hưởng tính theo mức lương cơ sở cũng được điều chỉnh tương ứng từ ngày 1/7.