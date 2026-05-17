Bảng lương công chức từ 1/7

Chính phủ quyết định tăng lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ 2.340.000 đồng lên 2.530.000 đồng, áp dụng từ ngày 1/7.
Lương cơ sở là căn cứ để tính tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo công thức: lương = lương cơ sở x hệ số lương (chưa bao gồm các khoản phụ cấp).
Với mức lương cơ sở 2.530.000 đồng thì bảng lương của công chức từ ngày 1/7/2026 như sau:
Chuyên gia cao cấp
|Bậc
|Hệ số lương
|Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
|1
|8,80
|22.264.000
|2
|9,40
|23.782.000
|3
|10,00
|25.300.000
A3 - Nhóm 1 (A3.1)
|Bậc
|Hệ số lương
|Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
|1
|6,20
|15.686.000
|2
|6,56
|16.596.800
|3
|6,92
|17.507.600
|4
|7,28
|18.418.400
|5
|7,64
|19.329.200
|6
|8,00
|20.240.000
A3 - Nhóm 2 (A3.2)
|Bậc
|Hệ số lương
|Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
|1
|5,75
|14.547.500
|2
|6,11
|15.458.300
|3
|6,47
|16.369.100
|4
|6,83
|17.279.900
|5
|7,19
|18.190.700
|6
|7,55
|19.101.500
A2 - Nhóm 1 (A2.1)
|Bậc
|Hệ số lương
|Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
|1
|4,40
|11.132.000
|2
|4,74
|11.992.200
|3
|5,08
|12.852.400
|4
|5,42
|13.712.600
|5
|5,76
|14.572.800
|6
|6,10
|15.433.000
|7
|6,44
|16.293.200
|8
|6,78
|17.153.400
A2 - Nhóm 2 (A2.2)
|Bậc
|Hệ số lương
|Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
|1
|4,00
|10.120.000
|2
|4,34
|10.980.200
|3
|4,68
|11.840.400
|4
|5,02
|12.700.600
|5
|5,36
|13.560.800
|6
|5,70
|14.421.000
|7
|6,04
|15.281.200
|8
|6,38
|16.141.400
A1
|Bậc
|Hệ số lương
|Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
|1
|2,34
|5.920.200
|2
|2,67
|6.755.100
|3
|3,00
|7.590.000
|4
|3,33
|8.424.900
|5
|3,66
|9.259.800
|6
|3,99
|10.094.700
|7
|4,32
|10.929.600
|8
|4,65
|11.764.500
|9
|4,98
|12.599.400
A0
|Bậc
|Hệ số lương
|Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
|1
|2,10
|5.313.000
|2
|2,41
|6.097.300
|3
|2,72
|6.881.600
|4
|3,03
|7.665.900
|5
|3,34
|8.450.200
|6
|3,65
|9.234.500
|7
|3,96
|10.018.800
|8
|4,27
|10.803.100
|9
|4,58
|11.587.400
|10
|4,89
|12.371.700
B
|Bậc
|Hệ số lương
|Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
|1
|1,86
|4.705.800
|2
|2,06
|5.211.800
|3
|2,26
|5.717.800
|4
|2,46
|6.223.800
|5
|2,66
|6.729.800
|6
|2,86
|7.235.800
|7
|3,06
|7.741.800
|8
|3,26
|8.247.800
|9
|3,46
|8.753.800
|10
|3,66
|9.259.800
|11
|3,86
|9.765.800
|12
|4,06
|10.271.800
C - Nhóm 1 (C1)
|Bậc
|Hệ số lương
|Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
|1
|1,65
|4.174.500
|2
|1,83
|4.629.900
|3
|2,01
|5.085.300
|4
|2,19
|5.540.700
|5
|2,37
|5.996.100
|6
|2,55
|6.451.500
|7
|2,73
|6.906.900
|8
|2,91
|7.362.300
|9
|3,09
|7.817.700
|10
|3,27
|8.273.100
|11
|3,45
|8.728.500
|12
|3,63
|9.183.900
C - Nhóm 2 (C2)
|Bậc
|Hệ số lương
|Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
|1
|1,50
|3.795.000
|2
|1,68
|4.250.400
|3
|1,86
|4.705.800
|4
|2,04
|5.161.200
|5
|2,22
|5.616.600
|6
|2,40
|6.072.000
|7
|2,58
|6.527.400
|8
|2,76
|6.982.800
|9
|2,94
|7.438.200
|10
|3,12
|7.893.600
|11
|3,30
|8.349.000
|12
|3,48
|8.804.400
C - Nhóm 3 (C3)
|Bậc
|Hệ số lương
|Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
|1
|1,35
|3.415.500
|2
|1,53
|3.870.900
|3
|1,71
|4.326.300
|4
|1,89
|4.781.700
|5
|2,07
|5.237.100
|6
|2,25
|5.692.500
|7
|2,43
|6.147.900
|8
|2,61
|6.603.300
|9
|2,79
|7.058.700
|10
|2,97
|7.514.100
|11
|3,15
|7.969.500
|12
|3,33
|8.424.900