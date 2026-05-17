Loạt trụ cầu vượt dần thành hình tại nút giao Vành đai 4 - Quốc lộ 6

“Tôi đi qua đây gần như mỗi ngày và thấy công trường thay đổi khá nhanh. Trước đây chủ yếu là mặt bằng và máy móc, còn hiện nay nhiều trụ cầu đã dựng lên rõ rệt”, anh Nguyễn Văn Hải (ở phường Hà Đông) cho biết. Khu vực Quốc lộ 6 thường xuyên đông phương tiện nên người dân kỳ vọng khi nút giao hoàn thành sẽ giảm đáng kể áp lực giao thông cửa ngõ phía Tây Thủ đô.