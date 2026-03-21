Cận cảnh Vành đai 4 phía Tây Hà Nội sau 2 năm thi công

Đoạn tuyến Vành đai 4 - Hà Nội từ cầu Hồng Hà đến Đại lộ Thăng Long là một trong những hạng mục quan trọng thuộc dự án thành phần 2.1 của tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.
Tuyến đường có chiều dài khoảng 23km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị, chạy song song với trục cao tốc chính của Vành đai 4.
Khi hoàn thành, tuyến này sẽ góp phần tăng khả năng kết nối giao thông giữa các khu vực, đồng thời giảm áp lực cho hệ thống đường nội đô.
Dự án được khởi công từ giữa năm 2023. Trong quá trình triển khai, công tác giải phóng mặt bằng tại một số khu dân cư trong năm 2025 gặp vướng mắc, khiến tiến độ thi công có thời điểm bị ảnh hưởng.
Tuy nhiên, đến đầu năm 2026, nhiều hạng mục đã được đẩy nhanh tiến độ, từng bước hoàn thiện.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại công trường đoạn qua Hoài Đức và Đan Phượng, không khí thi công diễn ra khẩn trương.
Các tổ được bố trí làm việc liên tục nhằm hoàn thiện những phần việc còn lại.
Hiện nay, phần lớn tuyến đường song hành đã được thảm bê tông nhựa. Nhiều đoạn đã cơ bản hoàn thiện và có thể phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
Trên toàn tuyến, các hạng mục như hệ thống thoát nước, bó vỉa, tổ chức giao thông đang được nhà thầu tập trung hoàn thiện.
Hệ thống chiếu sáng cũng đã được lắp đặt dọc tuyến.
Đáng chú ý, tại khu vực cầu Hồng Hà, công trường đang triển khai các hạng mục nền móng và đường dẫn.
Đây là công trình quan trọng, giữ vai trò kết nối hai bờ sông Hồng, góp phần hoàn thiện toàn tuyến Vành đai 4 trong tương lai.
Dọc tuyến đường, nhiều khu đô thị quy mô lớn đang dần hình thành như Vinhomes Wonder City hay Noble Palace Tây Thăng Long, tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Tây Hà Nội. Tuyến này cũng giao cắt với trục đường Tây Thăng Long - tuyến giao thông quan trọng đang được đầu tư xây dựng.
Tại nút giao với Quốc lộ 32, dự án đang được triển khai theo dạng nút giao khác mức với hệ thống cầu vượt. Khu vực này hiện đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho các hạng mục tiếp theo.
Khi hoàn thành, đoạn tuyến từ cầu Hồng Hà đến Đại lộ Thăng Long sẽ trở thành trục kết nối quan trọng ở phía Tây Thủ đô, góp phần mở rộng không gian đô thị và hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông của Hà Nội.