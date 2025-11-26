Khốn khổ cảnh mưa lầy lội, nắng bụi mù quanh công trường Vành đai 4 qua Hà Nội

Video: Cảnh mưa lầy lội, nắng bụi mù quanh công trường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô
Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô khởi công từ tháng 6/2023, dài 112,8 km, đi qua Hà Nội 56,5 km, Hưng Yên 20,3 km và Bắc Ninh 21,2 km, tổng mức đầu tư khoảng 85.800 tỷ đồng, dự kiến khai thác năm 2027. Thời gian gần đây, khu vực Quốc lộ 6 đoạn nút giao thi công Vành đai 4 (phường Yên Nghĩa, Hà Nội) trở thành nỗi ám ảnh với người dân vì bụi bẩn và lầy lội.
Liên quan đến việc xây dựng công trình trên địa bàn, UBND TP Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị liên quan phải bảo đảm vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công. Đồng thời, các bên phải tuân thủ đầy đủ biện pháp ở từng công đoạn như thu gom, đóng bao, vận chuyển, xử lý, tái chế vật liệu; hạn chế bụi, tiếng ồn, rung chấn và các yếu tố gây ô nhiễm, tránh ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân xung quanh.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, những ngày nắng ráo, cả đoạn đường chìm trong lớp bụi dày đặc, mịt mù như sương, khiến ai đi qua cũng phải nín thở vì bụi bẩn, ngột ngạt.
Nguyên nhân là lớp bùn khô bám trên mặt đường, mỗi khi xe chạy qua lại cuốn lên thành những cột bụi mịt mù.
Từng lớp bùn đặc quánh tràn ra khắp lòng đường, tạo thành những vũng lầy cản trở giao thông và khiến người đi đường vất vả di chuyển.
Dù đã đeo khẩu trang nhưng khi đi qua đoạn đường này, nhiều người buộc phải lái xe bằng một tay, tay còn lại đưa lên che mặt để tránh bụi.
Anh Lê Khánh (phường Yên Nghĩa) cho biết: "Tại nút giao Quốc lộ 6 – Yên Nghĩa, hàng loạt xe tải, máy xúc, máy ủi hoạt động liên tục, trong khi rào chắn dựng lên thiếu đồng bộ, nơi che sơ sài, nơi để hở không đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông".
Vào những ngày mưa, cả con đường biến thành vũng bùn lầy nhão, gây tắc nghẽn và trở thành "điểm đen" tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.
Cách khu vực thi công khoảng 200 m, cửa hàng ăn uống của bà Trương Thị Chiến (71 tuổi, quê Nam Định) gần cầu Tuân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi ô nhiễm. Bà cho biết: "Trời mưa, ổ gà, ổ vịt hai bên đường khiến người dân đi dồn vào giữa gây tắc. Trời nắng thì bụi bay vào tận cửa hàng. Ngày nào tôi cũng phải lau dọn 6 - 7 lần".
Đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội cho biết, sau khi nhận được phản ánh, đơn vị đã cử lực lượng kiểm tra và sẽ sớm khắc phục tình trạng này.