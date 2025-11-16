Sống khổ giữa ô nhiễm bên dự án mở rộng đường kéo dài 10 năm

Nhiều hộ gia đình còn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi tình trạng thi công kéo dài. Ông Hà Thọ (người dân sinh sống trên đường Tam Trinh) nói trước cửa nhà ông, phần mặt bằng phía trước được giải tỏa nhưng phần phía sau vẫn chưa xong, vật liệu ngổn ngang. “Bụi lắm, gió thổi lên là mù mịt. Lối đi vào nhà lúc nào cũng bị che kín”, ông Thọ chia sẻ.