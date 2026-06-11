Nợ 11 triệu đồng nuôi con, cựu sao Brazil tác nghiệp World Cup bị bắt ở sân bay

(VTC News) -

Theo The Sun, Ricardo Rocha - cựu danh thủ Real Madrid và đội tuyển Brazil - bị cảnh sát bắt giữ tại sân bay Rio de Janeiro khi chuẩn bị lên máy bay sang Mỹ tác nghiệp tại World Cup 2026. Ông Rocha gặp rắc rối liên quan đến cáo buộc nợ tiền cấp dưỡng nuôi con.

Theo truyền thông Brazil, Ricardo Rocha bị lực lượng chức năng bắt giữ vào sáng 10/6 tại sân bay quốc tế Tom Jobim (Rio de Janeiro), thời điểm ông chuẩn bị lên máy bay sang Mỹ. Nguồn tin địa phương cho biết cựu trung vệ này dự kiến tham gia công tác bình luận và phân tích chuyên môn cho World Cup 2026.

Theo truyền thông địa phương, lệnh bắt giữ do Tòa án Gia đình số 16 tại Fortaleza (bang Ceara) ban hành. Nguyên nhân xuất phát từ cáo buộc Rocha chậm thanh toán tiền cấp dưỡng nuôi con với số tiền khoảng 430 USD (tương đương 11,3 triệu đồng).

Rocha (bên trái) từng thi đấu cho nhiều câu lạc bộ lớn, trong đó có Real Madrid. (Ảnh: The Sun)

Theo các tài liệu được công bố, lệnh bắt giữ này có hiệu lực đến tháng 4/2028. Quy định cũng nêu rõ ông sẽ được trả tự do sau 45 ngày kể từ thời điểm bị tạm giữ.

Ricardo Rocha là một trong những hậu vệ nổi bật của bóng đá Brazil trong thập niên 1980 và 1990. Dù chỉ thi đấu 64 phút tại World Cup 1994 vì chấn thương, ông vẫn là một phần trong đội hình lên ngôi vô địch trên đất Mỹ.

Đó cũng là lần gần nhất ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức tại quốc gia này trước khi trở lại Bắc Mỹ vào năm 2026 với ba nước đồng đăng cai gồm Mỹ, Canada và Mexico.

Bên cạnh đó, ông từng thi đấu cho nhiều câu lạc bộ lớn, trong đó có Real Madrid và Sporting Lisbon. Cựu cầu thủ này đã có 38 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Brazil trong sự nghiệp 17 năm của mình.