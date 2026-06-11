Nam sinh đi xe lăn bất ngờ với câu hỏi về 'Steve Jobs Việt Nam'

(VTC News) -

Tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội), hình ảnh em Đinh Thanh Sơn -Trường THPT Kim Liên, được cha bế từ xe máy xuống xe lăn trước khi các tình nguyện viên hỗ trợ vào phòng thi khiến nhiều người xúc động.

Sơn không thể tự đi lại như bạn bè cùng trang lứa do căn bệnh yếu cơ bẩm sinh từ nhỏ. Điều đó chưa bao giờ ngăn cản em theo đuổi việc học và những mục tiêu của riêng mình.

Sau 120 phút làm bài thi môn Ngữ văn, Sơn nói đề thi Ngữ văn năm nay ngược với với dự đoán ban đầu của em về thể loại văn bản. Em cũng khá bất ngờ với chủ đề nghị luận xã hội về việc làm thế nào để có những tạo ra thêm nhiều “Steve Jobs Việt Nam".

"Em nghĩ bài thi Ngữ văn chỉ đạt khoảng trên 8 điểm, thấp hơn kỳ vọng ban đầu là mức 9 điểm", Sơn nói. Dù vậy nam sinh nhanh chóng lấy lại tinh thần, giữ sự tự tin để bước vào các môn thi tiếp theo. Với tổ hợp Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Sơn đặt mục tiêu trúng tuyển vào trường Đại học Luật Hà Nội.

Đề thi môn Ngữ vănGợi ý đáp án đề thi môn Ngữ văn

Suốt những năm qua, bố luôn là người đồng hành cùng Sơn trên hành trình đến trường.

Suốt nhiều năm qua, hành trình đến trường của Sơn luôn gắn liền với vòng tay và những bước chân của cha mẹ. Từ những ngày đầu đến lớp mầm non cho tới khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, việc đưa đón con đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của gia đình.

Anh Đinh Thanh Lâm, bố của Sơn, chia sẻ đây là kỳ thi khiến anh lo lắng hơn bất kỳ lần nào trước đó. Từ sáng sớm, khi thấy con chuẩn bị chu đáo, giữ được sự bình tĩnh và quyết tâm bước vào phòng thi, người cha vừa thương vừa tự hào. Chỉ đến lúc các tình nguyện viên đưa Sơn vào tận phòng thi an toàn, anh mới phần nào yên tâm.

Điều anh Lâm trân trọng nhất ở con trai không nằm ở điểm số mà ở nghị lực vượt lên hoàn cảnh. "Dù mọi sinh hoạt, việc đi lại vẫn phải dựa vào sự hỗ trợ của gia đình, Sơn luôn chủ động trong học tập, duy trì kết quả khá và kiên trì theo đuổi ước mơ trở thành luật sư", anh Lâm nói.

Với người cha ấy, thành công của con không được đo bằng thành tích hay áp lực đỗ đạt. Điều anh mong mỏi nhất là Sơn có đủ sức khỏe để tiếp tục học tập, theo đuổi ước mơ và sống cuộc đời mà em lựa chọn. Chỉ cần con nỗ lực hết mình trên hành trình đó cũng đã là niềm hạnh phúc lớn nhất của gia đình.