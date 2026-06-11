Việt Nam hướng tới trở thành tâm điểm Pickleball châu Á

(VTC News) -

Chỉ khoảng hai năm trước, Pickleball vẫn là cái tên hoàn toàn mới mẻ với phần lớn người Việt. Những sân chơi đầu tiên chủ yếu mang tính tự phát từ các nhóm nhỏ yêu thể thao, đặc biệt là những người có nền tảng từ tennis, cầu lông hay bóng bàn.

Thế nhưng đến năm 2026, cục diện đã thay đổi hoàn toàn. Tốc độ lan tỏa của bộ môn này tại Việt Nam đang diễn ra nhanh hơn dự đoán của các chuyên gia quốc tế, biến nơi đây thành "điểm sáng" và là động lực tăng trưởng cốt lõi của toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Khi Việt Nam trở thành "thị trường trọng điểm" của Châu Á

Sáng ngày 9/6/2026, Tổ chức RacketPro (RPO) đã chính thức công bố chuỗi sự kiện RacketPro APAC Pickleball Tour 2026 tại TP.HCM. Việc lựa chọn Việt Nam làm điểm đến chiến lược ngay sau khi hoàn thành hành trình tại Malaysia (quy tụ hơn 130 huấn luyện viên tại Kuala Lumpur, Penang, Sarawak và Sabah) đã minh chứng cho sức hút mãnh liệt của thị trường Việt.

"Việt Nam hiện là một trong những thị trường Pickleball phát triển nhanh nhất châu Á trong hơn hai năm trở lại đây", ông Connor Nguyễn – Giám đốc Điều hành RPO APAC - nhận định. "Thậm chí, khi các cộng đồng Pickleball trong khu vực muốn tìm hiểu về cách xây dựng phong trào hay đào tạo huấn luyện viên bài bản, Việt Nam đang dần trở thành điểm đến và hình mẫu được họ quan tâm hàng đầu."

Không dừng lại ở câu chuyện phong trào, ban tổ chức cũng công bố RPO đã ký kết trở thành đối tác chiến lược của PPA Asia. Bước đi này được xem là cú hích quan trọng, chính thức kết nối thị trường Việt Nam vào hệ sinh thái Pickleball chuyên nghiệp toàn cầu trong năm 2026.

Sự kiện công bố RacketPro APAC Pickleball Tour 2026 hội tụ hơn 25 HLV Pickleball chuyên nghiệp trên khắp khu vực trong và ngoài châu Á.

Sứ mệnh "Chạm đến chuẩn vàng" cùng huyền thoại Top 1 thế giới

Sự kiện lần này tại TP.HCM gây chú ý lớn khi quy tụ dàn chuyên gia hàng đầu quốc tế thuộc RPO như ông Derek Sawer - Giám đốc Điều hành Trải nghiệm và ông Chris Harradine - Giám đốc Phát triển chuyên môn. Đặc biệt là sự xuất hiện của ông Collin Johns – Giám đốc Đào tạo toàn cầu của RPO.

Đối với cộng đồng Pickleball thế giới, Collin Johns là một "tượng đài" khi từng giữ vững vị trí Top 1 thế giới nội dung đôi nam trong 3 năm liên tiếp (đứng cùng người em trai Ben Johns) và vừa giành chức Vô địch Đôi nam tại giải PPA Kuala Lumpur Open 2026 cách đây không lâu.

Ông Collin Johns, Giám đốc Đào tạo toàn cầu của RPO, nhà vô địch đôi nam PPA Kuala Lumpur Open 2026 và là một trong những tay vợt đôi nam thành công nhất thế giới.

Tại Việt Nam, RPO sẽ triển khai các khóa đào tạo HLV Level 1 tại ba trung tâm lớn: Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Song song đó là COEBRA – chương trình huấn luyện cường độ cao chuyên sâu kéo dài 4 tuần tại TP.HCM.

Đây là chương trình đẳng cấp khu vực, quy tụ 15 huấn luyện viên xuất sắc đến từ 8 quốc gia châu Á sang Việt Nam để cùng học tập, thực hành dưới sự dẫn dắt trực tiếp của Collin Johns và các cộng sự.

Chia sẻ về tầm nhìn của chương trình, ông Collin Johns khẳng định: "COEBRA không đơn thuần là một khóa học kỹ thuật, mà là một nền tảng nhằm tìm kiếm, phát triển và trao quyền cho những cá nhân có khát vọng.

Khi Pickleball bùng nổ khắp châu Á, tương lai của môn thể thao này phụ thuộc vào những nhà lãnh đạo có khả năng giáo dục, cố vấn và truyền cảm hứng. Tôi mong chờ được chứng kiến các học viên tại Việt Nam trở thành những hình mẫu tiêu biểu, nâng cao cả chất lượng chuyên môn lẫn văn hóa Pickleball cho toàn khu vực."

Bước chuyển mình sang kỷ nguyên chuyên nghiệp

Nhìn lại hành trình hơn 2 năm qua, lý do giúp Pickleball phát triển thần tốc tại Việt Nam nằm ở luật chơi đơn giản, thời gian làm quen ngắn, chi phí đầu tư hợp lý và tính kết nối cộng đồng cực cao. Bộ môn này nhanh chóng xóa nhòa khoảng cách thế hệ, trở thành lựa chọn từ giới trẻ Gen Z cho đến phân khúc trung niên tại các đô thị lớn.

Tuy nhiên, bước sang năm 2026, thị trường Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ từ số lượng sang chất lượng. Việc các giải đấu quốc tế liên tục đổ bộ, các chuyên gia hàng đầu thế giới chọn Việt Nam làm "đại bản doanh" đào tạo và sự xuất hiện của những chương trình khắt khe như COEBRA cho thấy: Pickleball Việt Nam đang thiết lập những tiêu chuẩn chuyên nghiệp đỉnh cao.

Từ một bộ môn mang tính hiện tượng bị hoài nghi ban đầu, Việt Nam hiện tại đang tự tin đóng vai trò "đầu tàu", định hình tương lai và kiến tạo nên một hệ sinh thái Pickleball bền vững cho toàn xứ sở châu Á.