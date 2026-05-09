Giải Pickleball Michelob ULTRA - Châu Á Mở rộng 2026 có tổng thưởng 3 tỷ đồng

Giải Pickleball Michelob ULTRA - Châu Á Mở rộng 2026 sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 7/6 tại Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ gần 600 vận động viên hàng đầu trong nước và khu vực châu Á, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 3 tỷ đồng.

Giải đấu do Công ty TNHH Liên kết America & Asia (AAC) phối hợp cùng FPT Play tổ chức, hướng tới việc tạo ra một sân chơi pickleball chuyên nghiệp mang tầm khu vực. Theo ban tổ chức, sự kiện năm nay mang thông điệp “Step into the Flow”, nhấn mạnh tinh thần thi đấu tập trung, linh hoạt và chính xác.

Ông Dương Quang Thuận, Giám đốc AAC, cho biết: “Với Giải Pickleball Michelob ULTRA - Châu Á Mở rộng 2026, chúng tôi mong muốn tiếp tục tạo ra một sân chơi chuyên nghiệp, cởi mở và giàu tính kết nối cho cộng đồng pickleball tại Việt Nam và khu vực. Đây không chỉ là nơi các vận động viên tranh tài, mà còn là cơ hội để Việt Nam tiếp tục khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện thể thao có chất lượng, đồng thời kết nối mạnh mẽ hơn với cộng đồng pickleball quốc tế", ông cho biết.

Theo công bố, các vận động viên sẽ tranh tài ở 5 nội dung gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Giải áp dụng thể thức Rally Scoring (tính điểm trực tiếp). Trong đó, vòng bảng thi đấu vòng tròn tính điểm theo thể thức BO1 rally 15, vòng loại trực tiếp áp dụng BO1 rally 21, và vòng chung kết áp dụng BO3 rally 15.

Ban tổ chức kỳ vọng thể thức này sẽ tạo nên các trận đấu tốc độ cao, tăng tính cạnh tranh và mang đến nhiều pha bóng giàu tính chiến thuật.

Đảm nhiệm công tác chuyên môn của giải là PVNA - một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực tổ chức, quản lý chuyên môn và thiết lập hệ thống xếp hạng vận động viên pickleball. Trong khi đó, Pickleball World Communications (PWC Pickleball) sẽ phụ trách truyền thông quốc tế.

Điểm nhấn đáng chú ý của giải đấu năm nay là sự đồng hành của Michelob ULTRA trong vai trò nhà tài trợ danh xưng. Thương hiệu bia thuộc tập đoàn Anheuser-Busch InBev được biết đến với hình ảnh gắn liền với phong cách sống năng động và tinh thần kết nối cộng đồng.

Ở khía cạnh truyền thông và phát sóng, FPT Play tiếp tục đồng hành sau khi từng phối hợp tổ chức thành công PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025. Đại diện FPT Play cho biết đơn vị sẽ áp dụng tiêu chuẩn sản xuất tương đương các giải pickleball chuyên nghiệp trong khu vực, với tối đa 8 camera tại sân trung tâm.

Toàn bộ các trận đấu của Giải Pickleball Michelob ULTRA - Châu Á Mở rộng 2026 sẽ được phát sóng độc quyền trên hệ sinh thái FPT Play, bao gồm website, ứng dụng FPT Play trên Smart TV, điện thoại thông minh, FPT Play Box, cùng các kênh mạng xã hội chính thức của FPT Play và của giải đấu.