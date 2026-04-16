Giải Pickleball Sơn – Mực In – Hóa chất miền Bắc mở rộng 2026 khai mạc ở Hà Nội

Hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững và định hướng chuyển đổi xanh, an toàn trong sản xuất sơn mực in của Việt Nam, giải “Pickleball Sơn – Mực In – Hóa chất miền Bắc mở rộng 2026 lần 1 năm 2026” sẽ diễn ra vào ngày 19/4/2026 tại cụm sân Happyland Pickleball, Long Biên, Hà Nội.

Sự kiện không chỉ là một hoạt động thể thao cộng đồng mà còn mang ý nghĩa kết nối các doanh nghiệp trong ngành sơn, mực in và hóa chất – những lĩnh vực đang từng bước chuyển mình theo xu hướng giảm phát thải, nâng cao tiêu chuẩn an toàn và hướng tới sản xuất xanh.

🌱 Gắn kết thể thao với định hướng phát triển bền vững

Trong những năm gần đây, chính phủ Việt Nam đã xác định rõ định hướng phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải khí nhà kính, đặc biệt trong các ngành công nghiệp sản xuất.

Ngành sơn, mực in và hóa chất – với đặc thù liên quan trực tiếp đến môi trường và sức khỏe con người – đang ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, từ những việc làm cụ thể sau:

• Sử dụng nguyên liệu thân thiện môi trường.

• Giảm hàm lượng VOC và hóa chất độc hại.

• Cải tiến quy trình sản xuất theo hướng an toàn, tiết kiệm năng lượng.

Trong bối cảnh đó, giải đấu được tổ chức không chỉ nhằm nâng cao đời sống tinh thần mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về một cộng đồng doanh nghiệp phát triển có trách nhiệm, tuân thủ tiêu chuẩn môi trường và hướng tới tương lai bền vững.

🎾 Kết nối cộng đồng doanh nghiệp trên toàn quốc

Giải đấu dự kiến quy tụ 85 vận động viên đến từ 50 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sơn, mực in và hóa chất trên phạm vi cả nước.

Các nội dung thi đấu được thiết kế đa dạng theo từng nhóm trình độ, đảm bảo tính công bằng, chuyên nghiệp và gắn kết.

Thông qua hoạt động thể thao, các doanh nghiệp không chỉ nâng cao sức khỏe mà còn:

• Mở rộng mạng lưới hợp tác

• Chia sẻ xu hướng thị trường

• Tăng cường liên kết chuỗi cung ứng

Từ đó, góp phần thúc đẩy toàn ngành phát triển lành mạnh theo hướng hiện đại – minh bạch – hội nhập quốc tế.