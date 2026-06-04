Quy mô 10 dự án hơn 381.000 tỷ đồng TP.HCM chuẩn bị khởi công trước tháng 7

(VTC News) -

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, trước 2/7, thành phố khởi công, động thổ, khánh thành nhiều công trình, dự án trọng điểm chào mừng 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Trong đó, với nhóm dự án khởi công, động thổ, TP.HCM đang tập trung hoàn tất thủ tục, bảo đảm đầy đủ điều kiện để trước ngày 2/7 sẽ khởi công 10 dự án trọng điểm, với tổng mức đầu tư khoảng 381.326,9 tỷ đồng, tương đương 14,4 tỷ USD.

Metro Thủ Thiêm - Long Thành 175.000 tỷ đồng

Công trình trọng điểm đáng chú ý sẽ khởi công dịp này là tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, kết nối TP.HCM với sân bay quốc tế Long Thành - TP Đồng Nai.

Đây là tuyến giao thông đô thị đặc biệt quan trọng, được nhận định sẽ giữ vai trò hạt nhân trong việc thay đổi diện mạo giao thông khu vực phía Nam. Tuyến không chỉ kết nối hai sân bay lớn là Tân Sơn Nhất và Long Thành mà còn mở ra khả năng kết nối linh hoạt giữa mạng lưới đô thị nội đô TP.HCM, khu đô thị sáng tạo phía Đông và các trung tâm kinh tế, hành chính lớn của TP Đồng Nai.

Các dự án trọng điểm khởi công trước 2/7/2026, dịp kỷ niệm ngày thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, ga Thủ Thiêm sẽ trở thành trung tâm trung chuyển hiện đại bậc nhất, khi kết nối trực tiếp với tuyến Metro số 2 từ đô thị Thủ Thiêm đến khu đô thị Tây Bắc Củ Chi (Thủ Thiêm - Bến Thành -Tham Lương) và các trục đường sắt tương lai.

Theo phương án gần đây, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành dài khoảng 42 km, đi qua 2 địa bàn TP.HCM và Đồng Nai. Tuyến này có tốc độ thiết kế 120 km/giờ. Thời gian hành khách di chuyển chỉ mất 20 - 25 phút đi thẳng từ ga Thủ Thiêm đến sân bay Long Thành.

Toàn tuyến được bố trí 19 nhà ga, với 2 ga ngầm và 17 ga trên cao.

Hồ sơ nghiên cứu tiền khả thi tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành được Bộ Xây dựng thực hiện đến tháng 4/2025, và chuyển cho TP.HCM, để phục vụ quản lý, làm cơ sở tham khảo các bước tiếp theo, do tuyến này được chuyển thành đường sắt đô thị, không còn thuộc hệ thống đường sắt quốc gia.

Dự kiến 19 nhà ga của Metro Thủ Thiêm - Long Thành sẽ phân kỳ đầu tư theo giai đoạn để tối ưu hóa nguồn lực. (Nguồn: ĐVNC)

Theo thông tin từ Sở Xây dựng, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành có tổng mức đầu tư dự kiến 175.000 tỷ đồng, theo hình thức BT. Thời gian thực hiện từ năm 2026 và dự kiến hoàn thành năm 2030.

Dự án được đề xuất phân kỳ đầu tư các nhà ga theo nhu cầu khai thác và khả năng kết nối từng khu vực, thay vì triển khai đồng loạt, nhằm tối ưu hiệu quả vận hành và nguồn lực.

Cầu hầm vượt biển quy mô lớn nhất tại Việt Nam

Một dự án giao thông trọng điểm đáng chú ý cũng đang hoàn tất thủ tục để khởi công dịp này là cầu hầm vượt biển nối Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dự án do Liên danh Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ - Công ty TNHH Kinh doanh và Dịch vụ tổng hợp An Hưng - Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh và Phát triển thương mại Điền Thịnh - Công ty TNHH Đầu tư phát triển kinh doanh Lâm Viên đề xuất đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 93.000 tỷ đồng, đã bao gồm hơn 9.262 tỷ đồng lãi vay trong quá trình thi công. Thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2029.

Cầu, hầm vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu là công trình vượt biển quy mô lớn nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm hoàn thành 2029. (Nguồn: ĐVNC)

Tại cuộc họp về tiến độ triển khai dự án mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh cho biết đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu là dự án có tính chất đặc biệt quan trọng, yêu cầu kỹ thuật cao, quy mô đầu tư rất lớn. Thành phố yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan phải tập trung tối đa nguồn lực, chủ động phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Hồ sơ thiết kế mới nhất cho thấy công trình có chiều dài toàn tuyến 14,06km. Đặc biệt, hầm vượt biển dài gần 3,85 km, rộng khoảng 30,2 mét, với hai ống hầm, gồm khoảng 3 km hầm dìm, được xem là hầm vượt biển đầu tiên và quy mô lớn nhất tại Việt Nam.

Dự án còn gồm hệ thống cầu vượt biển với tổng chiều dài hơn 8 km chia làm 2 phần. Phần hơn 5 km thuộc địa phận Cần Giờ và gần 3 km thuộc phía Vũng Tàu cũ. Phần đường dẫn hai đầu tuyến khoảng gần 2 km, quy mô 6 làn xe

Điểm đầu dự án nằm trên đại lộ Cần Thạnh - Long Hòa (Cần Giờ); điểm cuối giao cắt giữa đường quy hoạch Sao Mai - Bến Đình và đường 30/4 (thuộc các phường Tam Thắng, Rạch Dừa).

Công viên ven sông Sài Gòn cùng loạt công trình 30.000 tỷ đồng

Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và công viên cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn cũng là dự án quy mô lớn được khởi công trong dịp này.

Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và công viên cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn là công trình quy mô lớn khởi công trước 2/7/2026. (Ảnh: Q. Nguyễn)

Dự án với tổng mức đầu tư dự kiến 30.000 tỷ đồng, đầu tư theo hình thức BT và hoàn thành đến năm 2029.

Theo đề xuất, dự án triển khai trên 5 phân khu cốt lõi, bao gồm phân khu 1 Bến Nhà Rồng - Khánh Hội với 51,6ha sẽ mở rộng không gian bảo tàng Hồ Chí Minh cùng đầu tư cây xanh cảnh quan, các công trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao, dịch vụ.

Tại phân khu này cũng sẽ mở rộng đường Nguyễn Tất Thành khoảng 2,1km với quy mô 8-10 làn xe. Cùng đó là xây dựng hầm chui đường Hoàng Diệu; xây mới cầu Tân Thuận 1, 2 và xây dựng 3 cầu đi bộ.

Phân khu 2 Bến Bạch Đằng khoảng 10,4ha sẽ ngầm hóa một phần đường Tôn Đức Thắng và mở rộng không gian cây xanh; cải tạo sàn cập tàu, sàn ngắm cảnh và xây dựng công trình văn hóa, nghệ thuật, dịch vụ.

Phân khu 3, 4 tổng cộng 54ha xây dựng, cải tạo cảnh quan ven sông Sài Gòn từ khu 2C đến khu biệt thự Lan Anh, gồm kè sông, cầu tàu, đường đi bộ ven sông và các công trình văn hóa, dịch vụ.

Phân khu 5 làm công viên cảnh quan và kè dọc theo Rạch Cá Trê trên diện tích lên đến 37,5ha.

Cao tốc nối vùng du lịch biển TP.HCM - sân bay Long Thành

Cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành cũng đang đẩy nhanh các thủ tục kịp khởi công trước 2/7.

Theo Sở Xây dựng, tuyến đường có chiều dài hơn 42km, thiết kế 6 làn xe cao tốc và đường song hành 2 bên tuyến, với tổng mức đầu tư dự kiến 51.516 tỷ đồng, dự án dự kiến đầu tư theo hình thức PPP, loại hợp đồng BT.

Nhiều dự án kết nối sân bay Long Thành từ cao tốc, metro được TP.HCM cấp tập khởi công. (Ảnh: Lương Ý)

Theo hướng tuyến đề xuất, điểm đầu dự án giao với Vành đai 4 TP.HCM và đường ĐT 991; điểm cuối giao với đường ven biển Vũng Tàu - Bình Châu.

Tuyến đường dự kiến đi qua nhiều địa phương quan trọng như Tân Thành, Kim Long, Ngãi Giao, Xuyên Mộc, Hồ Tràm... có dư địa phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ và du lịch của TP.HCM.

Thời gian thực hiện từ năm 2026 và hoàn thành khoảng năm 2029. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc này kỳ vọng rút ngắn đáng kể thời gian kết nối từ sân bay Long Thành ra khu vực ven biển.

Đây cũng là công trình kết nối các tuyến giao thông lớn đang triển khai như Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành và Vành đai 4 TP.HCM, hình thành hệ thống giao thông liên hoàn giữa sân bay, cảng biển, khu công nghiệp và khu du lịch, mở ra không gian phát triển mới cho vùng Đông Nam Bộ.

Nhiều dự án đầu tư công cùng khởi công

Trước 2/7, nhiều dự án đầu tư công cũng được TP.HCM đồng loạt khởi công như cầu đường Bình Tiên; Cầu Thủ Thiêm 4 và đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Vành đai 3 TP.HCM. Cả 3 dự án dự kiến hoàn thành đến 2028.

Phối cảnh nút giao đường liên cảng với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây và Vành đai 3 khi hoàn thành. (Nguồn: Sở Xây dựng TP.HCM)

Trong đó, đường liên cảng có tổng mức đầu tư dự kiến 8.782 tỷ đồng xây dựng tuyến dài 5,9km, rộng 60m và nút giao hoàn chỉnh, kỳ vọng giải tỏa tình trạng ùn tắc khu vực Cảng Cát Lái.

Cầu Thủ Thiêm 4 nối khu Nam TP.HCM với khu đô thị Thủ Thiêm có tổng chiều dài đường đầu cầu và cầu khoảng 2,16 km, thiết kế 8 làn xe; tổng mức đầu tư dự kiến 5.063,6 tỷ đồng.

Cầu đường Bình Tiên với tổng mức đầu tư dự kiến 6.275 tỷ đồng, có chiều dài tuyến 3,2km...

Dịp này, TP.HCM cũng khởi công dự án cải thiện môi trường nước khu vực Bình Dương với tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng. Đây là dự án vay vốn từ Ngân hàng thế giới và ngân sách Thành phố.

Quy mô bao gồm xây dựng mạng lưới thu gom nước thải sinh hoạt và các trạm bơm nâng trên tuyến ống cho các khu vực Tân Uyên, Thuận An và Dĩ An, phục vụ khoảng 54.000 hộ gia đình.

Đồng thời xây mới nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 1 công suất 20.000 m³/ngày cho khu vực Tân Uyên, nâng cấp bổ sung công suất thêm 20.000 m³/ngày cho nhà máy Thuận An và 20.000 m³/ngày cho nhà máy Dĩ An, kết hợp cải tạo 1.250m kênh hở hạ lưu suối Cầu Tre.

Một trong những phương án phối cảnh cầu Thủ Thiêm 4. (Nguồn: Sở QHKT)

Dự án thực hiện từ năm 2026 đến năm 2029.

Nhiều dự án nhà ở xã hội cũng triển khai, tiêu biểu là dự án nhà ở an sinh xã hội - Khu 3 Định Hòa (giai đoạn 1) và Khu 4 Định Hòa tại phường Chánh Hiệp với quy mô 4.368 căn hộ.

Tổng mức đầu tư cho 2 khu nhà ở này là 3.226,3 tỷ đồng, dự kiến đưa ra thị trường phục vụ người dân có nhu cầu năm 2027.

Nhà ở xã hội - Khu 2 và Khu 7 Việt Sing tại phường An Phú với quy mô hơn 1.860 căn hộ, tổng mức đầu tư 1.589,3 tỷ đồng cũng dự kiến hoàn thành năm 2027...