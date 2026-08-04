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40 tuổi đã già: Thực tế hay lời nhắc nhở cho tương lai?
(VTC News) -
Đề xuất chuẩn bị tuổi già từ 40 của Bộ Y tế đã làm dấy lên nhiều tranh luận hay chỉ đơn giản là lời nhắc để mỗi người tự chuẩn bị cho một tương lai vững vàng hơn.
Vương Anh
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40 tuổi đã già: Thực tế hay lời nhắc nhở cho tương lai?
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