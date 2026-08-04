Sáng 5/8, Bộ GD&ĐT công bố phương án xử lý thí sinh điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang

(VTC News) -

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ tổ chức họp báo ngày 5/8 để công bố phương án xử lý với 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, trên cơ sở kết quả điều tra và các quy định hiện hành.

Vụ việc bắt nguồn từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được công bố ngày 1/7, khi điểm thi môn Toán tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Cụ thể, 147 trong tổng số 328 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán, phần lớn các thí sinh còn lại đạt từ 9 điểm trở lên, đưa điểm trung bình của toàn điểm thi lên 9,58 - mức cao nhất cả nước.

Sau khi có phản ánh về dấu hiệu bất thường, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, xác minh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang, giữ vai trò thư ký điểm thi, đã được bà Trần Thị Thu Hằng - Trưởng điểm thi, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên - chỉ đạo vào phòng thi để trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài môn Toán.

Đến nay, 27 bị can bị khởi tố. Trong số này có bà Trần Thị Thu Hằng - Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, bà Nguyễn Thị Hằng - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Tuyên Quang, cùng hai giáo viên; danh tính của 23 bị can còn lại chưa được cơ quan điều tra công bố.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 diễn ra ngày 3/8, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương hoàn tất kết luận điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời kiến nghị xử lý kỷ luật về mặt Đảng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan.

Thủ tướng cũng giao Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan công bố công khai quyết định và phương án xử lý đối với vụ việc tại Tuyên Quang cũng như các địa phương có vi phạm khác, bảo đảm minh bạch thông tin.

Trước đó, tại cuộc họp báo ngày 9/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang cho biết đã làm việc với phụ huynh và thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Theo Sở, toàn bộ 322 phụ huynh học sinh lớp 12 cùng 6 thí sinh tự do đều thống nhất đề xuất được tổ chức thi lại môn Toán nhằm bảo đảm công bằng, khách quan và quyền lợi của thí sinh.

Qua rà soát, Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang xác định việc có 147 điểm 10 môn Toán tại 13 trong tổng số 15 phòng thi là bất thường; nguyên nhân được xác định nằm ở khâu coi thi. Trong khi đó, kết quả các môn Ngữ văn và Ngoại ngữ không phát hiện dấu hiệu bất thường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khi đó cho biết sẽ quyết định phương án xử lý sau khi có kết quả xác minh của cơ quan có thẩm quyền. Trong thời gian chờ kết luận, 328 thí sinh tại điểm thi vẫn được đăng ký xét tuyển đại học theo kế hoạch tuyển sinh chung.

Trường hợp xác định có thí sinh vi phạm quy chế thi hoặc quy chế tuyển sinh, việc xử lý sẽ được thực hiện theo đúng quy định, tương ứng với tính chất và mức độ vi phạm.

“Trường hợp vi phạm đã trúng tuyển hoặc đang theo học đại học cũng vẫn bị xử lý theo pháp luật”, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay.