Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Hà Nội nay mai phải có ô tô bay, taxi bay

(VTC News) -

Định hướng trên được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra khi thảo luận Tổ tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 4/8.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Viên Minh)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu quy hoạch Hà Nội phải được thực hiện đồng bộ, từ không gian vui chơi công cộng, bãi đỗ xe, khu mua sắm, phố ẩm thực đến việc khai thác hiệu quả không gian ngầm.

“Hà Nội nay mai cũng phải có hệ thống vận chuyển như ô tô bay, taxi bay... và phải quản lý thế nào để phục vụ cho đời sống Nhân dân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, quy hoạch Thủ đô không chỉ dừng ở không gian trên mặt đất với những định hướng phát triển rõ ràng, mà còn mở rộng xuống không gian ngầm - lĩnh vực trước đây chưa được quan tâm đúng mức.

Dẫn kinh nghiệm quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết nhiều quốc gia đã hoàn thành quy hoạch, thậm chí triển khai khai thác hiệu quả không gian ngầm từ nhiều năm trước.

“Ví dụ như Singapore - quốc gia có diện tích nhỏ nhưng đã hoàn tất quy hoạch cả trên mặt đất và tầng ngầm, tiếp đó là phát triển tầng thấp. Và bây giờ họ đang tiếp tục vươn lên tầm cao, đồng thời mở rộng không gian phát triển ra biển”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Hà Nội trước hết cần chấn chỉnh, sắp xếp lại không gian trên mặt đất - những việc “rất dễ làm”. Theo đó, Hà Nội cần quy hoạch lại, xác định rõ khu vực trung tâm thành phố, các đô thị vệ tinh và có kế hoạch giãn dân phù hợp.

“Nội thành phải giãn dân ra được thì mới có thể chấn chỉnh được đô thị, quy hoạch được đô thị để phát triển. Nếu không giãn dân thì không làm được”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Cho biết Hà Nội đã triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng trong phát triển hạ tầng đô thị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dẫn ví dụ 5 tuyến vành đai đang được xây dựng. Dự kiến từ nay đến khoảng tháng 9-10, phấn đấu có ít nhất một số tuyến được đưa vào khai thác để người dân trực tiếp thụ hưởng, góp phần giảm ùn tắc giao thông.

Đối với tình trạng ngập úng dù các dự án chưa hoàn thành, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận Hà Nội đang triển khai với tiến độ rất cao, người dân cũng cảm nhận được những chuyển biến.

Một định hướng quan trọng khác được người đứng đầu Đảng và Nhà nước đặt ra với chính quyền Hà Nội là thu hẹp khoảng cách giữa khu vực nội thành và ngoại thành, trước hết bằng việc rút ngắn thời gian di chuyển.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, một trong những nguyên nhân khiến người dân vẫn tập trung vào khu vực nội đô là việc đi lại còn mất nhiều thời gian.

“Phải quy hoạch như thế nào để kéo ngắn được thời gian di chuyển. Hà Nội dự kiến vận hành 2 khu đô thị đa chức năng, khu dân cư mới thì phải phấn đấu đi từ đó đến bờ hồ chỉ khoảng 10-15 phút”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết nhiều người ở phố cổ chia sẻ “ra ngoài sướng hơn nhiều vì ở nội thành chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời, điều kiện sinh hoạt vô cùng khó khăn”. Giờ ra khu chung cư mới người ta rất mừng vì điều kiện rất tốt. “Nếu về Hồ Gươm chỉ mất 10-15 phút, người ta sẵn sàng đi, trả lại chỗ đó cho Nhà nước thiết kế, quy hoạch, chỉnh trang lại”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Khi có 500km tàu điện ngầm thì bộ mặt Hà Nội sẽ khác rất nhiều

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ Hà Nội đang rà soát, điều chỉnh quy hoạch giao thông theo hướng bổ sung những nội dung trước đây chưa được quan tâm đúng mức như mở rộng đường bộ, xây đường ngầm, đường cao tốc, metro và đường sắt đô thị... nhằm tăng cường kết nối giữa khu vực trung tâm với các đô thị vệ tinh và vùng ngoại thành.

Cho biết vừa qua Hà Nội đã khởi công khoảng 300 km đường sắt đô thị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công để các tuyến đường sớm hoàn thành, đưa vào khai thác.

“Hôm trước Tổng thống Nga Putin nói với Thủ tướng rằng sẽ xây dựng metro của Hà Nội để trở thành biểu tượng đặc biệt của tình hữu nghị Việt - Nga. Trong một vài năm nữa hoàn thành được những dự án đó, Hà Nội có khoảng 500km tàu điện ngầm thì bộ mặt Hà Nội sẽ khác rất nhiều. Người dân đi lại sẽ thuận lợi hơn rất nhiều”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Hà Nội đang phối hợp với các cơ quan Chính phủ và Trung ương xây dựng quy hoạch trung tâm chính trị Ba Đình, với mục tiêu đưa nơi đây trở thành trung tâm chính trị xứng tầm, phản ánh tầm nhìn phát triển của Thủ đô và đất nước trong giai đoạn mới.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trước mắt, việc quy hoạch, chỉnh trang trung tâm chính trị Ba Đình phải phục vụ các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng. Các công việc đang được triển khai khẩn trương, với yêu cầu khu vực này phải có diện mạo mới, khởi sắc hơn.

“Đây là Thủ đô của cả nước. Nhân dân cả nước phải nhìn thấy được sự phát triển của đất nước, nhìn thấy được thành tựu của cách mạng Việt Nam sau 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng. Phải có những biểu tượng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Về quy hoạch khu vực trung tâm Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết thành phố đang nghiên cứu nhiều phương án phát triển không gian khu vực Hồ Gươm và các trục cảnh quan, nhằm tạo dựng những biểu tượng mới của Thủ đô.

Theo đó, khu vực trung tâm phải trở thành không gian để người dân cả nước, du khách quốc tế cũng như người dân ngoại thành có thể đến tham quan, trải nghiệm và thụ hưởng các giá trị văn hóa, cảnh quan của Hà Nội.

“Thứ Bảy, Chủ nhật cấm hết cả xe để dành cho phố đi bộ thì người dân phản ứng lắm. Người dân phản ánh rằng, khu vực ngoại thành và các tỉnh khác về đây nếu cấm ô tô thì họ không đến được Bờ Hồ”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói và gợi ý quy hoạch các khu vui chơi phù hợp xung quanh Hồ Gươm để phục vụ người dân, đồng thời vẫn bảo đảm các nhu cầu sinh hoạt, tiếp cận bình thường đối với khu vực trung tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ước tính khoảng 2 năm nữa bộ mặt Hà Nội sẽ thay đổi rất căn bản. “Những khu vực hiện nay đang triển khai tích cực, Nhân dân thấy được nên rất đồng tình. Vừa qua sở dĩ chúng ta làm tốt được vì Nhân dân đồng tình, thậm chí có những khu vực chưa nhận đền bù mà người dân đã giao đất”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Tổ. (Ảnh: Viên Minh)

Mỗi phường có một trường mỗi cấp, gồm nhiều điểm học

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng ghi nhận Hà Nội có nhiều tiến bộ trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân và giáo dục. Trong cơ cấu ngành giáo dục trên phạm vi cả nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu của việc sắp xếp lại hệ thống trường học.

“Tới đây, nếu giảm 11.000 trường sẽ giảm 11.000 hiệu trưởng và nếu mỗi trường có 2 hiệu phó thì giảm thêm được 22.000 hiệu phó”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu thực tế.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, riêng như vậy, hơn 30.000 người không làm hiệu trưởng, hiệu phó có thể làm giáo viên, và giáo viên trường này có thể linh hoạt dạy ở cả trường khác với một cơ chế linh hoạt hơn.

“Bây giờ sắp xếp lại mỗi phường sẽ có một trường cấp 1, một trường cấp 2 và một trường cấp 3, nhưng gồm nhiều điểm học. Vẫn duy trì điểm học như hiện nay nhưng chỉ cơ cấu lại 1 trường.

Có phường, xã có đến 40 trường, các loại trường. Nếu vậy thì phải có bộ máy phòng giáo dục để quản lý. Nhưng nếu mỗi phường có 3 trường, có 3 hiệu trưởng ở 3 trường thì chẳng cần một người ở phòng giáo dục nào quản lý. Khi ấy, bí thư, chủ tịch triển khai ngay với 3 hiệu trưởng thì đầu mối sẽ gọn lại”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi ý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng sau khi các cơ quan được sắp xếp, nhiều trụ sở và quỹ đất dôi dư sẽ là nơi để xây dựng trường học, nhà văn hóa, công trình công cộng và trụ sở chính quyền cấp xã, phường...