Đẩy mạnh sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập và trường học tại các địa phương

(VTC News) -

Nội dung trên được Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đưa ra khi phát biểu kết luận Hội nghị giao ban quý II/2026 với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban đảng, 4 văn phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương, sáng 14/7.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Lưu ý thời gian tới khối lượng công việc rất lớn, khẩn trương, cấp bách, nhất là yêu cầu tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh nhiều địa phương còn gặp khó khăn, vướng mắc, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu; đổi mới tư duy, phương pháp, tác phong công tác theo hướng thiết thực, hiệu quả; chủ động phối hợp, giải quyết hiệu quả, kịp thời các công việc thường xuyên, đột xuất.

"Giảm văn bản, giảm giấy tờ, nhất là giảm báo cáo để giảm gánh nặng cho cơ sở; tích hợp hội họp, tích hợp văn bản, các cuộc họp cần thiết phải tổ chức thì tổ chức ngắn gọn, thiết thực, đi thẳng vào nội dung công việc", Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư giao Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các ban đảng Trung ương rà soát, tham mưu việc tích hợp các văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tránh chồng chéo, trùng lặp và phân mảnh.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu ác cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chủ động chuẩn bị tốt các nội dung trình Hội nghị Trung ương 3; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Trong 6 tháng cuối năm, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, xử lý triệt để, không để phát sinh điểm nghẽn mới, khoảng trống pháp lý; bảo đảm phân cấp, phân quyền đi đôi với nguồn lực và trách nhiệm. Đồng thời, nhanh chóng tháo gỡ, xử lý dứt điểm các dự án đầu tư chậm tiến độ, có vướng mắc, dự án đang chờ đưa vào sử dụng; đẩy nhanh tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Các cơ quan, địa phương, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm việc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, các văn bản chồng chéo, mâu thuẫn, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, sản xuất, tạo việc làm để thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững.

Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo hoàn thiện công tác quy hoạch; sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và đề xuất sửa đổi, bổ sung những vấn đề liên quan đến chính sách đất đai, chính sách nhà ở, phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

"Chuẩn bị tốt năm học 2026-2027 trên phạm vi toàn quốc; bảo đảm đủ trường, lớp cho học sinh và khai giảng năm học mới; nghiên cứu, xây dựng trạm y tế tại các xã biên giới, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập và trường học tại các địa phương", Thường trực Ban Bí thư giao nhiệm vụ.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; nghiên cứu phương án sửa đổi, bổ sung các luật trong năm nay; hoàn thiện các luật liên quan đến phân cấp, phân quyền, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và cơ chế "ủy quyền lập pháp".

Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội cũng cần lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hoá các văn bản hướng dẫn thi hành luật, nghị định, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, liên thông; khắc phục triệt để tình trạng chậm, nợ văn bản.

Nhóm nhiệm vụ quan trọng khác được Thường trực Ban Bí thư đặt ra là giữ vững trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm về buôn lậu, hàng giả, kém chất lượng, tội phạm trên không gian mạng; chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Đi kèm với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận cao trong xã hội; kịp thời đấu tranh phản bác tuyên truyền luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động; xử lý kịp thời những thông tin xấu độc; những thông tin gây dư luận không tốt trong xã hội thời gian vừa qua.

Quang cảnh hội nghị.

Theo yêu cầu của Thường trực Ban Bí thư, Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thực hiện tốt công tác quản lý giá cả, thị trường, điều tiết cung - cầu.

Đặc biệt, phải xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, trục lợi, tăng giá bất thường; bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước, điều hành ổn định giá xăng dầu; đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn điện, truyền tải điện, bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất, sinh hoạt; có giải pháp kịp thời ứng phó với hiện tượng thời tiết cực đoan.

"Chăm lo tốt hơn đời sống Nhân dân, chủ động phòng, chống mưa bão, thiên tai, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh kinh tế, an ninh dữ liệu, trật tự, an toàn xã hội và coi trọng truyền thông chính sách để tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin vào sự phát triển", Thường trực Ban Bí thư kết luận.