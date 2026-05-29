Thường trực Ban Bí thư: Hoàn thiện mô hình chính quyền 3 cấp, nâng chất lượng cán bộ cơ sở

(VTC News) -

Sáng 29/5, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị. (Ảnh: VGP)

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư cho biết, Đoàn kiểm tra, giám sát đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của Đảng ủy Chính phủ trong thời gian qua, hoàn thành khối lượng công việc lớn, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra, có những đột phá.

Về triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, Thường trực Ban Bí thư đánh giá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau gần 1 năm vận hành đã cơ bản đi vào ổn định, hoạt động thông suốt, không bị gián đoạn, từng bước phát huy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; những khó khăn, vướng mắc phát sinh được nhận diện và tháo gỡ kịp thời.

"Đến nay, mô hình bắt đầu chuyển từ giai đoạn ổn định sang nâng cao chất lượng hoạt động và đang chuyển dần từ tư duy quản lý hành chính đơn thuần sang quản trị phục vụ kiến tạo phát triển. Thực tiễn đã chứng minh tính đúng đắn, hiệu quả, thành công trong xây dựng mô hình chính quyền 3 cấp; đây thực sự là đột phá mạnh mẽ, là một cuộc cách mạng, được sự ủng hộ của toàn dân và sự nhìn nhận, đánh giá cao của bạn bè, đối tác quốc tế", Thường trực Ban Bí thư nêu rõ.

Về mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Đảng ủy Chính phủ đã chủ động, khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện nhiều cơ chế, chính sách phục vụ chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đặc biệt là tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư kinh doanh.

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Chính phủ tích cực hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, cơ bản đáp ứng yêu cầu kết nối, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu.

Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao Đảng ủy Chính phủ đưa chuyển đổi số thành chuyên đề sinh hoạt định kỳ và thực hiện công cuộc Bình dân học vụ số với tinh thần đổi mới và thích ứng nhanh trước yêu cầu chuyển đổi số của quốc gia.

Về việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, Đảng ủy Chính phủ thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, quy chế làm việc, đặc biệt chú trọng xây dựng, củng cố đoàn kết, thống nhất; đồng thời, bước đầu quan tâm xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. (Ảnh: VGP)

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đảng ủy Chính phủ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương kịp thời sơ kết 1 năm vận hành chính quyền 3 cấp, đề xuất các chủ trương, giải pháp để tiếp tục hoàn thiện mô hình, với trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật còn chồng chéo, bất cập, xung đột, không còn phù hợp và xử lý các vướng mắc, các điểm nghẽn, các rào cản, tháo gỡ theo thẩm quyền. "Phải quyết tâm, quyết liệt hơn, phải tạo đột phá, phải nhanh hơn, kịp thời hơn trong hoàn thiện thể chế", Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Đảng ủy Chính phủ cần chủ động điều hành kinh tế vĩ mô linh hoạt, phải giữ vững các cân đối lớn và an toàn hệ thống, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ dứt điểm các dự án, đất đai tồn đọng, tài sản, trụ sở dôi dư sau sắp xếp, không để lãng phí nguồn lực...

Nhấn mạnh triển khai Nghị quyết 57 là nhiệm vụ chiến lược, là động lực quan trọng để thúc đẩy và phát triển, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu kết nối đồng bộ hạ tầng số, dữ liệu số quốc gia và dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo vận hành thông suốt để tạo nền tảng cho Chính phủ số hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp hiệu quả, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện cụ thể, có địa chỉ rõ ràng.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đảng ủy Chính phủ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, đảng ủy trực thuộc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại, phản ánh, chấn chỉnh, xử lý nghiêm, kịp thời những tập thể, cá nhân có vi phạm, phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Rà soát số lượng và chất lượng cán bộ địa phương

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu nhiều đề xuất, kiến nghị với Đoàn kiểm tra, giám sát để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, kết luận.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: VGP)

Về tổ chức và hoạt động của các đơn vị, cơ quan, địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng kiến nghị rà soát, đánh giá, hoàn thiện việc phân cấp, phân quyền, nhất là với cấp cơ sở; phát huy hơn nữa vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách.

Bên cạnh đó, các cơ quan rà soát, bảo đảm số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ địa phương; sắp xếp các thôn, tổ dân phố và bố trí cán bộ không chuyên trách; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo các địa phương.

Về các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng, Thủ tướng cho rằng cần bám sát, đánh giá chính xác khó khăn, thách thức để kịp thời có phản ứng chính sách linh hoạt, hiệu quả; tiếp tục hoàn thiện thể chế, nhất là huy động và phân bổ nguồn lực, đổi mới công tác xây dựng chính sách pháp luật, rà soát các cơ chế, chính sách đặc thù; đổi mới tư duy, phương pháp và công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Về triển khai Nghị quyết 57, Thủ tướng nêu một số kiến nghị liên quan hoàn thiện khung kiến trúc tổng thể quốc gia số; xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu; đồng bộ hệ thống cổng dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính; phát triển, thương mại hóa và sử dụng sản phẩm công nghệ chiến lược, triển khai cơ chế đặt hàng; đào tạo nguồn nhân lực…

Về thực hiện kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, Thủ tướng nêu các kiến nghị liên quan bổ sung các tiêu chí định lượng cụ thể hơn nữa, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, đánh giá theo sản phẩm cuối cùng làm cơ sở bố trí cán bộ.