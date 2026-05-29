Bức tranh toàn cảnh thị trường việc làm Quý 2/2026

(VTC News) -

Sau giai đoạn đầu năm còn nhiều biến động, thị trường lao động Việt Nam trong Quý 2/2026 đang cho thấy những tín hiệu phục hồi tích cực nhờ đà tăng trưởng kinh tế, nhu cầu tiêu dùng cải thiện và hoạt động mở rộng sản xuất của doanh nghiệp.

Không chỉ số lượng việc làm tăng lên, chất lượng tuyển dụng cũng đang thay đổi theo hướng ưu tiên nhân sự có kỹ năng, khả năng thích ứng công nghệ và tư duy linh hoạt.

Theo dự báo, lực lượng lao động cả nước trong Quý 2/2026 sẽ đạt khoảng 54 triệu người, tăng 400.000 người so với Quý 1 và tăng gần 900.000 người so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số lao động có việc làm đạt khoảng 53 triệu người. Chỉ số triển vọng tuyển dụng ròng (NEO) đạt 47% cho thấy niềm tin tuyển dụng của doanh nghiệp tiếp tục duy trì ở mức cao.

Thị trường lao động phục hồi mạnh với nhiều chỉ số tăng trưởng tích cực

Quý 2/2026 được đánh giá là giai đoạn tăng tốc của thị trường việc làm khi nhiều doanh nghiệp quay lại chu kỳ mở rộng sản xuất – kinh doanh. So với Quý 1, số lao động có việc làm tăng thêm khoảng 500.000 người, trong khi tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị được dự báo giảm còn khoảng 2,1%.

Đáng chú ý, thu nhập bình quân của người lao động tiếp tục cải thiện nhờ nhu cầu tuyển dụng tăng ở các nhóm ngành có giá trị gia tăng cao. Theo nhiều chuyên gia lao động, đây là thời điểm thuận lợi cho những lao động có tay nghề, kỹ năng chuyên môn hoặc khả năng thích ứng nhanh với công nghệ mới.

Bên cạnh số lượng việc làm tăng, chất lượng tuyển dụng cũng thay đổi rõ rệt. Thay vì tuyển dụng ồ ạt như giai đoạn trước, doanh nghiệp hiện ưu tiên nhân sự có kỹ năng thực tế, kinh nghiệm vận hành và khả năng làm việc đa nhiệm.

Sản xuất, thương mại và công nghệ là ba “đầu tàu” tuyển dụng

Trong Quý 2/2026, nhóm ngành sản xuất – chế biến tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt thị trường lao động khi tiếp nối đà tăng 300.000 lao động có việc làm từ Quý 1/2026. Các lĩnh vực như chế biến thực phẩm, sản xuất phương tiện vận tải và xe có động cơ ghi nhận nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh để đáp ứng đơn hàng phục hồi sau giai đoạn suy giảm.

Song song với đó, thương mại và dịch vụ cũng sôi động trở lại nhờ sức mua trong nước cải thiện. Các doanh nghiệp bán lẻ, logistics, chăm sóc khách hàng và du lịch liên tục mở rộng nhu cầu nhân sự ở nhiều vị trí từ vận hành đến kinh doanh.

Đặc biệt, lĩnh vực công nghệ, AI và tự động hóa đang tạo ra làn sóng tuyển dụng mới. Không chỉ các tập đoàn công nghệ mà cả doanh nghiệp sản xuất truyền thống cũng tăng cường tuyển kỹ sư tự động hóa, nhân sự IT, phân tích dữ liệu và vận hành hệ thống số.

Xu hướng này kéo theo nhu cầu “nâng cấp kỹ năng” ngày càng rõ nét. Người lao động chủ động tham gia các khóa học ngắn hạn, đào tạo nghề hoặc học thêm kỹ năng số để tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường việc làm.

Đại diện Vieclam24h cho biết, nhóm ứng viên có kỹ năng công nghệ, ngoại ngữ và kinh nghiệm thực tế đang nhận được nhiều sự quan tâm từ nhà tuyển dụng hơn trước. Điều này cho thấy thị trường lao động đang chuyển dịch mạnh từ “tuyển đủ người” sang “tuyển đúng người”.

4 xu hướng định hình thị trường việc làm Quý 2/2026

Các chuyên gia dự báo thị trường lao động năm 2026 sẽ tiếp tục thay đổi theo hướng linh hoạt và cạnh tranh hơn. Trong đó, bốn xu hướng nổi bật gồm:

Mô hình làm việc linh hoạt phát triển mạnh: Hybrid và remote trở thành lựa chọn phổ biến ở nhiều doanh nghiệp.

Reskilling và upskilling lên ngôi: Người lao động phải liên tục cập nhật kỹ năng mới để thích ứng với AI và tự động hóa.

Nhà tuyển dụng ưu tiên kỹ năng hơn bằng cấp: Kinh nghiệm thực tế và khả năng giải quyết vấn đề được đánh giá cao hơn chứng chỉ học thuật.

Doanh nghiệp đẩy mạnh đào tạo nội bộ: Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tuyển mới, nhiều công ty đầu tư mạnh vào phát triển nhân sự hiện hữu.

Quý 2/2026 cho thấy tín hiệu phục hồi tích cực của thị trường lao động với nhu cầu tuyển dụng gia tăng trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, để nắm bắt cơ hội, người lao động cần liên tục nâng cao kỹ năng, trong khi doanh nghiệp phải chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để tăng sức cạnh tranh.

Các nền tảng tuyển dụng số như Vieclam24h được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và người lao động, góp phần thúc đẩy thị trường việc làm phát triển bền vững hơn trong thời gian tới.