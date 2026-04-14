Khai trương sàn giao dịch việc làm trực tuyến kết nối tất cả các địa phương

Sáng 14/4, Bộ Nội vụ khai trương Sàn giao dịch việc làm quốc gia - nền tảng số kết nối hơn 53,6 triệu lao động với gần 1 triệu doanh nghiệp và hàng triệu cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, hộ kinh doanh, hướng tới thị trường lao động minh bạch, liên thông toàn quốc.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình khẳng định, việc đưa vào vận hành Sàn giao dịch việc làm quốc gia là dấu mốc quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa, chuyển đổi số lĩnh vực lao động - việc làm của ngành Nội vụ.

Bộ trưởng cho biết, từ tháng 5/2025, việc xây dựng Sàn được triển khai bài bản, nghiêm túc và quyết liệt. Đến nay, các kết quả đánh giá cho thấy hệ thống hoàn toàn đáp ứng tốt các yêu cầu về kết nối, liên thông dữ liệu, bảo đảm tuyệt đối an toàn và an ninh thông tin. Đây là hạ tầng số quan trọng, bảo đảm thị trường lao động vận hành thông suốt, minh bạch, đúng theo cơ chế thị trường, kết nối cung - cầu.

Theo ông Đỗ Thanh Bình, sự kiện này không chỉ đánh dấu bước tiến mới về hạ tầng công nghệ, mà xa hơn, đó là minh chứng sinh động cho tư duy kiến tạo và tinh thần hành động quyết liệt của toàn ngành Nội vụ trong công cuộc chuyển đổi số.

"Sự kiện hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là một trong những hành động thiết thực của ngành Nội vụ ngay sau khi Quốc hội khóa XVI kiện toàn nhân sự Chính phủ. Đây là minh chứng cụ thể nhằm hiện thực hóa những cam kết mạnh mẽ của Thủ tướng Lê Minh Hưng trước Quốc hội và cử tri cả nước", Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh.

Qua nền tảng này, Bộ Nội vụ tiếp tục khẳng định quyết tâm tham mưu, xây dựng bộ máy Nhà nước tinh gọn, hiệu năng, hiệu quả của nền công vụ, xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; là động lực nội sinh mạnh mẽ, tạo bệ phóng để đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tư lệnh ngành Nội vụ cho rằng, cộng đồng doanh nghiệp, người lao động là trung tâm, là yếu tố quyết định sức sống của Sàn Giao dịch việc làm quốc gia. Ông kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể người lao động nhanh chóng nắm bắt, tin tưởng, khai thác và sử dụng Sàn giao dịch việc làm quốc gia như một bệ phóng kết nối chính thức, minh bạch và hiệu quả nhất.

"Sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và người lao động là chìa khóa để chúng ta cùng nhau kiến tạo một thị trường lao động hiện đại, linh hoạt và hội nhập", Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình phát biểu.

Tìm việc không bị giới hạn bởi địa giới hành chính

Sàn giao dịch việc làm quốc gia (địa chỉ www.vieclam.gov.vn) là nền tảng số kết nối người lao động, doanh nghiệp, tổ chức dịch vụ việc làm và cơ quan quản lý Nhà nước.

Theo thiết kế, Sàn giao dịch việc làm quốc gia không chỉ là một công cụ công nghệ mà còn được định vị là hạ tầng số thiết yếu của thị trường lao động. Hệ thống kết nối thống nhất từ Trung ương đến địa phương, cho phép các Sở Nội vụ, Trung tâm Dịch vụ việc làm và cơ quan liên quan cùng tham gia, cập nhật và chia sẻ dữ liệu trên một nền tảng chung.

Đối với cơ quan quản lý Nhà nước, Sàn là công cụ hỗ trợ quản trị, điều tiết thị trường lao động, nâng cao chất lượng tổ chức dịch vụ việc làm và làm cơ sở xây dựng chính sách về lao động, việc làm, an sinh xã hội. Với địa phương, hệ thống giúp theo dõi sát biến động lao động, tổ chức các phiên giao dịch việc làm và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Ở góc độ người lao động, nền tảng này mở rộng cơ hội tìm việc không bị giới hạn bởi địa giới hành chính. Hệ thống tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để gợi ý việc làm phù hợp với kỹ năng, kinh nghiệm, đồng thời hỗ trợ tạo hồ sơ, tìm kiếm và ứng tuyển trực tuyến.

Trong khi đó, doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn ứng viên trên phạm vi toàn quốc, qua đó giảm chi phí tuyển dụng và rút ngắn thời gian tìm kiếm nhân sự.