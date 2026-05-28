SWIC diễn tập ứng phó sự cố Clo, bảo đảm cấp nước an toàn

Sáng 28/5, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nước sạch Sài Gòn (Thành viên SAWACO) vừa tổ chức diễn tập ứng phó sự cố rò rỉ khí Clo tại Nhà máy nước với sự tham gia của lực lượng ứng phó sự cố hóa chất, cán bộ kỹ thuật và công nhân vận hành.

Tình huống giả định được đưa ra là trong quá trình vận chuyển bình Clo phục vụ kiểm tra, bảo trì, do sơ suất của nhân viên kỹ thuật, bình Clo va chạm vào bệ bê tông làm xuất hiện một lỗ thủng nhỏ trên thân bình. Khí Clo nhanh chóng phát tán trong khu vực nhà chứa Clo, tiềm ẩn nguy cơ độc hại và ăn mòn, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn lao động cũng như hoạt động sản xuất nước sạch của nhà máy.

Tại thời điểm xảy ra sự cố giả định, Nhà máy nước vẫn đang vận hành bình thường với hai nhân viên làm việc gần khu vực rò rỉ. Ngay khi phát hiện mùi Clo nồng nặc, các nhân viên đã nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm và báo cáo cho trưởng ca vận hành.

Đội ứng phó thực hiện xử lý sự cố rò rỉ khí Clo.

Sau khi kiểm tra, đánh giá tình hình ban đầu, trưởng ca lập tức kích hoạt phương án ứng phó khẩn cấp và báo cáo đến Đội trưởng Đội ứng phó sự cố hóa chất của Công ty để triển khai lực lượng đến hiện trường.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng ứng phó sự cố hóa chất đã có mặt đầy đủ tại vị trí chỉ huy hiện trường, triển khai phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Với phương châm ưu tiên cao nhất là bảo vệ tính mạng con người, lực lượng cứu hộ cứu nạn nhanh chóng tiếp cận khu vực có nạn nhân, đưa người bị ảnh hưởng ra khu vực an toàn để hỗ trợ y tế.

Song song đó, các thành viên của đội ứng phó sau khi trang bị đầy đủ bảo hộ cá nhân đã tiến vào Nhà chứa Clo, triển khai các giải pháp kỹ thuật để xử lý và khắc phục điểm rò rỉ.

Vận chuyển, sơ cứu công nhân bị ngạt khí Clo.

Sau khi sự cố được kiểm soát, lực lượng tiêu độc hiện trường tiếp tục sử dụng nước và hóa chất trung hòa để tẩy nhiễm khu vực xảy ra sự cố, vệ sinh thiết bị, dụng cụ và bình Clo nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con người và môi trường.

Theo đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nước sạch Sài Gòn, hoạt động sản xuất nước sạch luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh sự cố hóa chất, đặc biệt là rò rỉ khí Clo – loại hóa chất có độc tính cao và khả năng phát tán nhanh trên diện rộng.

Nếu xảy ra sự cố thực tế, Clo có thể xâm nhập cơ thể qua đường hô hấp hoặc tiêu hóa, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người lao động, đồng thời tác động tiêu cực đến môi trường và an toàn cấp nước.

Chính vì vậy, Công ty đã duy trì tổ chức diễn tập ứng phó sự cố rò rỉ Clo hằng năm nhằm chủ động rà soát, cập nhật và hoàn thiện các phương án xử lý. Hoạt động này không chỉ giúp nâng cao khả năng chỉ huy tại chỗ, huy động lực lượng tại chỗ và phối hợp thông tin trong xử lý sự cố, mà còn tăng cường sự phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong công tác điều hành và ứng cứu khẩn cấp.

Lực lượng tham gia diễn tập.

Thông qua diễn tập, cán bộ công nhân viên nhà máy được cập nhật kiến thức, quy định an toàn trong sử dụng hóa chất Clo, quy trình tháo lắp và vận hành thiết bị, từ đó nâng cao kỹ năng xử lý tình huống và khả năng phản ứng nhanh khi có sự cố thực tế xảy ra.

Đại diện Công ty cho biết, việc thường xuyên tổ chức diễn tập là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực thường trực, sẵn sàng ứng phó của lực lượng tại chỗ, đồng thời khẳng định trách nhiệm của doanh nghiệp trong công tác bảo đảm an toàn hóa chất, bảo vệ môi trường và duy trì nguồn nước sạch chất lượng, ổn định phục vụ người dân.