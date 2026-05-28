Nam rapper vừa bị bắt trong đường dây tội phạm ma túy là ai?

Theo thông tin từ Đội 3 - Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý, Công an TP.HCM, Mai Thế Nhân (Mr. Nhân) là một mắt xích quan trọng trong đường dây tội phạm ma tuý gồm 140 đối tượng vừa bị triệt phá vào tháng 5/2026, nguy cơ đối diện mức án “nặng”.

Mr. Nhân (tên thật là Mai Thế Nhân), sinh năm 1992 tại Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Anh bắt đầu theo đuổi rap vào khoảng giai đoạn 2012-2013 với rap name ban đầu là MTN.

Sau đó, anh thành lập nhóm BR Boiz tại quê nhà, quy tụ gần 20 thành viên. Dù thời gian hoạt động với rap không quá dài, với vai trò leader của BR Boiz, Mr. Nhân vẫn kịp để lại dấu ấn trong cộng đồng.

Một thời gian sau, Mr. Nhân vướng vào vòng lao lý. Sau khi trở về, anh đã gặp Skyler và được mời gia nhập SGM, liên tục phát hành nhiều MV như Quên hết đi, Old but gold, Lão nhị khải hoàn ca, Ngẫm (ft. Hades), Ma cô (ft. Lee7, 2Can, Yung Gun)....

Không chỉ trong âm nhạc, cả hai còn hỗ trợ và đồng hành cũng nhau trong nhiều khía cạnh khác của cuộc sống. Với công việc kinh doanh tiệm cầm đồ và thủy sinh ổn định, Mr. Nhân quyết định đầu tư mạnh vào nhạc rap.

Bên cạnh đó, anh từng tiết lộ dự định muốn kết hợp cũng nhiều tên tuổi lớn trong cộng đồng tổ chức một cuộc thi quy mô nhằm tim kiếm và hỗ trợ các tài năng mới.

Mr.Nhân từng là cựu thủ lĩnh nhóm BR Boiz và đang trong quá trình gây dựng lại Tổ đội SGM.

Trước đó, ngày 22/5, Công an TP.HCM thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) đang mở rộng điều tra chuyên án ma túy liên tỉnh tại khu vực phía Nam và Tây Nguyên.

Từ đối tượng nghiện ma túy tên Đặng Phan Thanh Tùng, Phòng PC04 báo cáo Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo truy xét mở rộng, xác lập chuyên án, huy động nhiều lực lượng, phương tiện và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh.

Theo cơ quan công an, quá trình điều tra phát hiện các đối tượng hoạt động lưu động, phương thức thủ đoạn phức tạp, liên tỉnh.

Từ thông tin về một đầu mối mua bán ma túy lớn, lực lượng PC04 tổ chức đón lõng, bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển hơn 5kg ma túy từ khu vực Tây Nguyên vào TP.HCM để tiêu thụ.

Kết quả, trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý tổng cộng 140 người. Trong đó, cơ quan điều tra khởi tố 105 bị can về các hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”, “vận chuyển trái phép chất ma túy”, “tàng trữ trái phép chất ma túy” và “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; đồng thời đưa 35 người đi cai nghiện bắt buộc.