Nghệ sĩ Việt sa vào ma túy: 'Vùng tối' sau ánh hào quang

(VTC News) -

Chỉ trong chưa đầy 1 tháng, showbiz Việt liên tiếp chấn động bởi các vụ việc nghệ sĩ bị khởi tố vì liên quan đến ma túy. Từng là thần tượng của nhiều người, chính họ tự đánh mất sự nghiệp, danh tiếng và cả tương lai của mình chỉ vì những phút giây thỏa mãn cá nhân.

Nghệ sĩ tự hủy hoại mình vì ma túy

Thông tin ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh bị bắt trong vụ việc liên quan đến ma túy tại TP.HCM tiếp tục khiến dư luận xôn xao. Tuy nhiên vụ việc này chỉ là một phần trong "làn sóng" nghệ sĩ vướng lao lý vì chất cấm gần đây. Chỉ cách đó hơn 1 tuần, ca sĩ Miu Lê bị khởi tố để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Năm 2025, showbiz Việt từng xôn xao khi nhà thiết kế Nguyễn Công Trí bị bắt vì liên quan đến đường dây tổ chức, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy. Vụ việc gây chấn động bởi Nguyễn Công Trí là tên tuổi lớn của làng thời trang Việt, thậm chí nhiều lần gây dấu ấn trên quốc tế. Cùng năm, rapper Bình Gold (tên thật Vũ Xuân Bình) cũng bị bắt vì liên quan đến loại chất cấm này.

Chưa đầy 1 tháng, có tới 3 nghệ sĩ Việt bị khởi tố vì liên quan ma túy.

Trước đó, năm 2024, ca sĩ Chi Dân và người mẫu Andrea Aybar bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt khẩn cấp để điều tra hành vi “Tàng trữ” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Tại cơ quan công an, cả hai đều thừa nhận hành vi vi phạm. Chi Dân gửi lời xin lỗi khán giả và cho biết sự việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp. Andrea Aybar cũng bật khóc, nói rằng ma túy đã hủy hoại sự nghiệp, cuộc sống và tương lai.

Mỗi khi một nghệ sĩ bị phát hiện liên quan ma túy, dư luận lại sốc, thất vọng rồi tranh cãi. Nhưng sau tất cả, dường như cái giá phải trả vẫn chưa đủ mạnh để tạo ra sự răn đe thực sự.

Nghệ sĩ không chỉ bán sản phẩm giải trí. Họ còn bán hình ảnh, lối sống và sức ảnh hưởng. Vì vậy, khi người nổi tiếng xem thường pháp luật, hệ lụy không dừng ở một cá nhân sa ngã, mà còn tạo ra sự lệch chuẩn trong nhận thức của một bộ phận khán giả vốn thần tượng họ.

Khi ma túy trở thành "lối thoát" sai lầm

Việc nghệ sĩ liên quan ma túy vượt qua cùng lúc 2 ranh giới tối kỵ của nghề nghiệp là điều cấm của pháp luật và đạo đức xã hội. Cái đáng quan tâm là đã biết nhưng họ vẫn lao vào thứ chất cấm này.

Những cú sốc nối tiếp nhau không chỉ khiến dư luận hoang mang, mà còn đặt ra dấu hỏi lớn: Vì sao người nổi tiếng, vốn được xem là hình mẫu của công chúng lại dễ dàng sa vào cạm bẫy ma túy?

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, BS.CKI Nguyễn Quang Huy - Phụ trách khoa Khám bệnh Tâm thần - Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 nhận định, nhiều người cho rằng người nổi tiếng có tất cả từ danh vọng, tiền bạc, sự ngưỡng mộ. Thực chất, họ phải sống dưới áp lực tâm lý vô cùng khắc nghiệt. Áp lực phải luôn hoàn hảo trước công chúng, nỗi sợ bị phán xét, và cả “hội chứng kẻ mạo danh” (Imposter Syndrome) - cảm giác mình không xứng đáng với thành công, là những gánh nặng thường trực.

Sự nổi tiếng cũng thường đi liền với cô đơn. Các mối quan hệ trở nên phức tạp, khó có thể tin tưởng ai thật lòng. Chính cảm giác trống rỗng và cô lập tột độ này, trớ trêu thay, lại xảy ra ngay cả khi họ được bao quanh bởi hàng ngàn người hâm mộ. Khi đó, ma túy xuất hiện như "lối thoát" sai lầm. Nó trở thành công cụ để họ “tự điều trị” (self-medication) cho những rối loạn tâm lý tiềm ẩn.

NTK Công Trí bị bắt vì ma túy gây chấn động showbiz Việt.

Việc tìm đến chất kích thích để có “sự tự tin giả” thực chất là biểu hiện của rối loạn lo âu xã hội, trong khi việc dùng nó để “trốn tránh cô đơn” lại thường là dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Đặc biệt với những người làm nghệ thuật, sự nhạy cảm là tố chất cần thiết để sáng tạo. Nó giúp họ cảm nhận thế giới sâu sắc và tinh tế hơn.

Tuy nhiên, chính sự nhạy cảm này lại khiến họ dễ bị tổn thương hơn trước những lời chỉ trích hay thất bại. Họ dễ rơi vào trạng thái “tự ti vô thức”, luôn cảm thấy mình kém cỏi dù bề ngoài rất thành công. Khi nỗi đau nội tâm trở nên quá sức chịu đựng, chất cấm trở thành cám dỗ. Nó giúp họ tạm thời làm tê liệt cảm xúc, hoặc mang lại những trạng thái thăng hoa nhân tạo để khỏa lấp cảm giác bất an.

Đây là vòng luẩn quẩn cực kỳ nguy hiểm: dùng ma túy để thoát khỏi nỗi đau, nhưng chính ma túy lại tàn phá não bộ, làm cho các vấn đề tâm thần trở nên tồi tệ hơn, và cuối cùng khiến họ càng phụ thuộc vào nó.

Nhiều người nổi tiếng phạm pháp vì sa đà vào chất cấm.

Theo BS Huy, ảo giác tích cực mà ma túy mang lại chỉ là tức thời. Về dài hạn, nó hủy hoại hệ thần kinh, làm cùn mòn cảm xúc, gây ra các chứng loạn thần, hoang tưởng và tàn phá toàn bộ đời sống tinh thần của người sử dụng.

Khi nghệ sĩ bị phát hiện sử dụng ma túy, tác động tiêu cực lan ra toàn xã hội. Nó có thể bình thường hóa hành vi nguy hiểm trong mắt giới trẻ, làm xói mòn lòng tin của công chúng vào giới nghệ sĩ và gây ra những hoang mang, lệch lạc về hệ giá trị.

Khi một nghệ sĩ bị phát hiện sử dụng ma túy, tác động tiêu cực lan ra toàn xã hội" BS.CKI Nguyễn Quang Huy

BS Huy khuyến cáo, với những người nổi tiếng đang phải đối mặt với khủng hoảng tâm lý nhưng còn e ngại, hãy dũng cảm thừa nhận rằng mình đang bất ổn. Đây là vấn đề sức khỏe, không phải là khiếm khuyết đạo đức.

"Sức khỏe tinh thần mới là nền tảng cho sự nghiệp bền vững. Đừng vì sợ ảnh hưởng hình ảnh mà hy sinh đi tài sản quý giá nhất này. Hãy cho phép bản thân không hoàn hảo. Bạn là con người trước khi là người nổi tiếng, và con người thì cần được giúp đỡ khi gặp khó khăn", bác sĩ nhấn mạnh.

Ngoài ra, BS Huy cũng khuyên các nghệ sĩ hãy tìm đến chuyên gia tâm lý là biểu hiện của sức mạnh và sự chủ động giành lại quyền kiểm soát cuộc sống.

"Nguyên tắc bảo mật thông tin luôn được chúng tôi đặt lên hàng đầu. Đừng để ánh hào quang sân khấu che lấp đi tiếng kêu cứu từ chính tâm hồn mình. Một tinh thần khỏe mạnh mới chính là nguồn cội của mọi sáng tạo và hạnh phúc chân chính”, BS Huy nhấn mạnh.