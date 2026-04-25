Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất

World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico. Đây là lần đầu tiên World Cup mở rộng quy mô lên 48 đội và áp dụng thể thức mới. Số lượng trận đấu tăng từ 64 lên 104.

Bảng xếp hạng World Cup 2026

Bảng A

XH Đội T HS Đ 1 Mexico 0 0-0 0 2 Nam Phi 0 0-0 0 3 Hàn Quốc 0 0-0 0 4 CH Czech 0 0-0 0

Bảng B

XH Đội T HS Đ 1 Canada 0 0-0 0 2 Bosnia-Herzegovina 0 0-0 0 3 Qatar 0 0-0 0 4 Thuỵ Sỹ 0 0-0 0

Bảng C

XH Đội T HS Đ 1 Brazil 0 0-0 0 2 Morocco 0 0-0 0 3 Haiti 0 0-0 0 4 Scotland 0 0-0 0

Bảng D

XH Đội T HS Đ 1 Mỹ 0 0-0 0 2 Paraguay 0 0-0 0 3 Australia 0 0-0 0 4 Thổ Nhĩ Kỳ 0 0-0 0

Bảng E

XH Đội T HS Đ 1 Đức 0 0-0 0 2 Curacao 0 0-0 0 3 Bờ Biển Ngà 0 0-0 0 4 Ecuador 0 0-0 0

Bảng F

XH Đội T HS Đ 1 Hà Lan 0 0-0 0 2 Nhật Bản 0 0-0 0 3 Thuỵ Điển 0 0-0 0 4 Tunisia 0 0-0 0

Bảng G

XH Đội T HS Đ 1 Bỉ 0 0-0 0 2 Ai Cập 0 0-0 0 3 Iran 0 0-0 0 4 New Zealand 0 0-0 0

Bảng H

XH Đội T HS Đ 1 Tây Ban Nha 0 0-0 0 2 Cape Verde 0 0-0 0 3 Ả Rập Xê Út 0 0-0 0 4 Uruguay 0 0-0 0

Bảng I

XH Đội T HS Đ 1 Pháp 0 0-0 0 2 Senegal 0 0-0 0 3 Iraq 0 0-0 0 4 Na Uy 0 0-0 0

Bảng J

XH Đội T HS Đ 1 Argentina 0 0-0 0 2 Algeria 0 0-0 0 3 Áo 0 0-0 0 4 Jordan 0 0-0 0

Bảng K

XH Đội T HS Đ 1 Bồ Đào Nha 0 0-0 0 2 CHDC Congo 0 0-0 0 3 Uzbekistan 0 0-0 0 4 Colombia 0 0-0 0

Bảng L

XH Đội T HS Đ 1 Anh 0 0-0 0 2 Croatia 0 0-0 0 3 Ghana 0 0-0 0 4 Panama 0 0-0 0

Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3: Chưa xác định.

Thể thức World Cup 2026

Tại World Cup 2026, 48 đội được chia thành 12 bảng. Ở vòng bảng, các đội bóng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng ở vòng bảng. Các đội đầu bảng, nhì bảng và 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 1/16.

Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm ở vòng bảng, chỉ số phụ được sử dụng để xếp hạng là thành tích đối đầu (tính riêng số điểm, hiệu số bàn thắng-bàn thua, số bàn thắng trong các trận đối đầu trực tiếp của những đội bằng điểm). Nếu có 2 đội bằng nhau ở các chỉ số nêu trên, ban tổ chức xét đến hiệu số bàn thắng-bàn thua, tổng số bàn thắng ở cả 3 lượt trận.

Khi tất cả các chỉ số phụ đều không có tác dụng, thứ hạng các đội được sắp xếp theo vị trí trên bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Các trận đấu loại trực tiếp và chung kết có hiệp phụ và luân lưu nếu có tỷ số hoà sau 2 hiệp chính (không áp dụng luật bàn thắng vàng, bàn thắng bạc).

World Cup 2026 có đội nào tham dự?

World Cup 2026 có 48 đội bóng tham dự. Như thường lệ, châu Âu vẫn là khu vực đóng góp nhiều đại diện nhất. Tuy nhiên, một trong những tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu là Italy lại vắng mặt. Đây cũng là đội duy nhất từng vô địch thế giới không được tham dự World Cup 2026.

Có 4 đội lần đầu tiên tham dự World Cup là Uzbekistan, Jordan, Cape Verde và Curacao. Đội tuyển Haiti và Cộng hoà dân chủ Congo cũng có lần đầu tiên trở lại World Cup sau hơn nửa thế kỷ vắng mặt (lần gần nhất tham dự là năm 1974).

Danh sách các đội tuyển dự World Cup 2026

Chủ nhà: Mỹ, Canada, Mexico.

Châu Á: Iran, Uzbekistan, Hàn Quốc, Jordan, Nhật Bản, Australia, Qatar, Ả Rập Xê Út, Iraq.

Châu Phi: Ai Cập, Senegal, Nam Phi, Cape Verde, Morocco, Bờ Biển Ngà,. Algeria, Tunisia, Ghana, CHDC Congo.

Bắc-Trung Mỹ: Panama, Curacao, Haiti.

Nam Mỹ: Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brazil, Paraguay,

Châu Đại dương: New Zealand.

Châu Âu: Đức, Thuỵ Sỹ, Scotland, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Áo, Na Uy, Bỉ, Anh, Croatia, Bosnia-Herzegovina, Thuỵ Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, CH Czech.

World Cup 2026 diễn ra ở đâu?

World Cup 2026 diễn ra từ 12/6 đến 20/7/2026 tại Mỹ, Canada và Mexico. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu có 3 quốc gia đồng đăng cai. Trong 3 nước chủ nhà, Mỹ tổ chức nhiều trận đấu nhất, sử dụng nhiều sân vận động nhất (11 sân trên tổng số 16 sân đăng cai).

Mexico trở thành quốc gia đầu tiên trong lịch sử ba lần đăng cai hoặc đồng đăng cai World Cup (1970, 1986 và 2026). Mỹ từng tổ chức năm 1994, còn Canada lần đầu góp mặt với vai trò chủ nhà.

Từ năm 2013 đến năm 2017, Hội đồng FIFA bắt đầu thảo luận về nguyên tắc luân phiên đăng cai giữa các châu lục. Tháng 3/2017, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xác định chủ nhà World Cup 2026 sẽ thuộc một trong các khu vực Bắc Mỹ, châu Phi, Nam Mỹ hoặc châu Đại Dương. Châu Âu chỉ có thể đăng cai trong trường hợp không có hồ sơ dự thầu nào đáp ứng được các yêu cầu từ 4 khu vực nêu trên. Châu Á không được đưa vào vòng xem xét do vừa đăng cai World Cup 2022.

Tháng 4/2017, Canada, Mexico và Mỹ gửi hồ sơ đồng đăng cai. Tháng 6/2018, trong khuôn khổ Đại hội FIFA lần thứ 68 tại Moscow (Nga) bên lề World Cup, cuộc bỏ phiếu lựa chọn chủ nhà giải đấu năm 2026 được tổ chức. Hồ sơ dự thầu của Canada, Mexico, Mỹ giành chiến thắng với 134 phiếu bầu hợp lệ, bỏ xa Morocco (65 phiếu).

Các địa điểm tổ chức World Cup 2026

World Cup 2026 có 104 trận đấu, được tổ chức tại 16 thành phố thuộc Canada, Mexico và Mỹ.

Các sân vận động của Mỹ gồm MetLife (New Jersey), AT&T (Dallas), Arrowhead (Kansas), NRG (Houston), Mercedes-Benz (Atlanta), SoFi (Los Angeles), Lincoln Financial (Philadelphia), Lumen (Seattle), Levi's (San Francisco), Gillette (Boston) và Hard Rock (Miami).

Tại Canada, hai sân vận động được sử dụng là BC Place (Vancouver) và BMO Field (Toronto). Mexico sử dụng 3 sân Azteca (Mexico City), BBVA (Monterrey) và Akron (Guadalajara).

Trong đó, sân AT&T ở Dallas (Mỹ) là sân vận động có sức chứa lớn nhất (khoảng 94 nghìn khán giả).

Lễ khai mạc World Cup 2026 dự kiến diễn ra ngày 12/6 (giờ Việt Nam) tại Azteca (Mexico City, Mexico). Trận đấu đầu tiên của World Cup 2026 là cuộc đối đầu giữa Mexico và Nam Phi cũng trên sân vận động này.

Trận chung kết World Cup 2026 diễn ra sáng 20/7 tại sân vận động MetLife tại New Jersey, Mỹ.