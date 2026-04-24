Italy từ chối thay Iran dự World Cup 2026

Theo ESPN, giới chức thể thao Italy khẳng định nước này không hề quan tâm tới ý tưởng thay thế Iran tại World Cup 2026. Khả năng trao suất dự World Cup 2026 cho Italy trong trường hợp đội tuyển Iran rút lui được nhắc đến trong thời gian gần đây. Một quan chức trong chính quyền Mỹ - một trong 3 nước chủ nhà của giải đấu - cũng nhắc lại đề xuất này.

Hiện tại, Iran vẫn chưa rút lui và đang chuẩn bị tham dự giải đấu tổ chức tại Mỹ, bất chấp những căng thẳng quân sự ở Trung Đông. FIFA cũng xác nhận các trận vòng bảng của Iran tại Los Angeles và Seattle vẫn sẽ diễn ra đúng kế hoạch vào tháng 6.

Ý tưởng gây tranh cãi xuất phát từ Paolo Zampolli - đặc phái viên Mỹ, người cho biết đã đề xuất với ông Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino để đội tuyển Italy “thế chỗ” Iran trong trường hợp đội bóng châu Á không thể tham dự vào phút chót. Ông Zampolli nói đây chỉ là một phương án dự phòng, đồng thời cho rằng với 4 chức vô địch thế giới, Italy xứng đáng được góp mặt.

Italy bỏ lỡ cơ hội tham dự World Cup 2026. (Nguồn: ESPN)

Tuy nhiên, Bộ trưởng Thể thao Italy Andrea Abodi nhấn mạnh việc Italy dự World Cup 2026 theo cách này là “không thể và cũng không phù hợp”, bởi vé tham dự phải được giành trên sân cỏ chứ không đến từ chính trị.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Italy, ông Luciano Buonfiglio, cũng thẳng thắn lên tiếng: “Tôi cảm thấy bị xúc phạm. Muốn dự World Cup, các đội phải thật sự xứng đáng”. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Giancarlo Giorgetti gọi đây là một đề xuất “đáng xấu hổ”.

Về phía Mỹ, khi được hỏi về khả năng Iran không được nhập cảnh để dự World Cup, ông Trump ban đầu tỏ ra bông đùa nhưng sau đó cho biết sẽ xem xét thêm. Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định không có thông tin nào cho thấy Mỹ cấm các cầu thủ Iran nhập cảnh, song ám chỉ về những lo ngại có thể đi kèm với đội bóng.

Dù vậy, phía Iran vẫn giữ lập trường rõ ràng. Đại sứ quán Iran tại Rome chỉ trích đề xuất trên, cho rằng bóng đá không nên bị can thiệp bởi chính trị, đồng thời nhấn mạnh vị thế của các đội bóng phải được khẳng định bằng năng lực thi đấu.

“Bóng đá thuộc về người dân, không phải các chính trị gia”, ông viết trong một thông điệp được đăng tải trên mạng xã hội X.

Trên thực tế, Iran là một trong những đội sớm giành vé dự World Cup khu vực châu Á, trong khi Italy đã ba liên tiếp vắng mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Theo quy định, nếu Iran rút lui, đội có khả năng thay thế cao nhất về lý thuyết sẽ là UAE - đội có thứ hạng cao nhưng không giành được vé tham dự.

Thời gian qua, khả năng tham dự World Cup của Iran trở thành chủ đề gây tranh cãi, đặc biệt sau các diễn biến quân sự liên quan đến Mỹ và Israel. Tuy nhiên, FIFA nhiều lần khẳng định Iran “chắc chắn” góp mặt và không xem xét bất kỳ phương án thay thế nào.