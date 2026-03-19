Chủ tịch LĐBĐ Iran: Chỉ dự World Cup nếu không phải thi đấu ở Mỹ

(VTC News) -

Theo Reuters, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran (FFIRI) Mehdi Taj khẳng định đội tuyển quốc gia vẫn đang chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2026 và không có ý định rút lui, dù sẽ không thi đấu các trận diễn ra trên lãnh thổ Mỹ. “Chúng tôi không tẩy chay World Cup”, ông Mehdi Taj nhấn mạnh.

World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7, do ba quốc gia đồng đăng cai gồm Mỹ, Mexico và Canada. Theo lịch ban đầu, Iran dự kiến đá toàn bộ các trận vòng bảng tại Mỹ. Tuy nhiên, FFIRI đang làm việc với FIFA để đề xuất chuyển địa điểm các trận đấu của đội sang Mexico.

Iran vẫn vẫn duy trì kế hoạch tập luyện và thi đấu bình thường cho World Cup 2026. (Nguồn: Reuters)

“Chúng tôi đang đàm phán với FIFA để chuyển các trận đấu của Iran tại World Cup hè này sang Mexico”, tài khoản X của Đại sứ quán Iran tại Mexico dẫn lời Chủ tịch FFIRI Mehdi Taj. Ông cũng nhắc lại rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói không thể đảm bảo an ninh cho tuyển Iran, vì vậy đội sẽ không sang Mỹ thi đấu.

Tuy nhiên, ngày 17/3, FIFA đã bác bỏ đề xuất của Iran về việc thay đổi địa điểm diễn ra các trận đấu, khẳng định giải đấu sẽ diễn ra đúng theo lịch đã công bố từ ngày 6/12/2025.

Ngày 11/3, Bộ trưởng Thể thao Iran Ahmad Donyamali tuyên bố tuyển bóng đá nước này không thể tham dự World Cup 2026 sau khi Mỹ cùng Israel tiến hành không kích, khiến lãnh tụ tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, thiệt mạng.

“Xét việc chế độ này đã ám sát lãnh tụ của chúng tôi, trong bất kỳ hoàn cảnh nào chúng tôi cũng không thể tham dự World Cup”, ông Ahmad Donyamali nói trên truyền hình nhà nước Iran.

Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran vẫn được chào đón đến Mỹ thi đấu, nhưng ông cũng bày tỏ lo ngại về yếu tố an toàn. “Tôi không nghĩ việc họ có mặt ở đây là phù hợp, xét đến sự an toàn của chính họ”, ông Trump nói.

Chiếc cúp vô địch World Cup chính thức được trưng bày trong buổi giới thiệu thuộc khuôn khổ hành trình Trophy Tour của FIFA World Cup 2026. (Nguồn: Al Jazeera)

Trong khi đó, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết nước này sẵn sàng đăng cai các trận đấu của Iran nếu được FIFA chấp thuận, song quyết định cuối cùng vẫn thuộc về cơ quan quản lý bóng đá thế giới.

Theo lịch trình, Iran sẽ thi đấu các trận vòng bảng tại Mỹ, lần lượt gặp New Zealand và Bỉ ở Los Angeles, cùng Ai Cập tại Seattle. Iran là một trong những đội tuyển châu Á sớm giành vé dự World Cup 2026, chỉ sau Nhật Bản, khi đứng đầu bảng vòng loại khu vực.

Hiện đội tuyển Iran đang tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ và dự kiến thi đấu hai trận giao hữu tại đây. Ngoài ra, họ cũng sẽ tham dự giải đấu giao hữu bốn đội tại Antalya, gặp Nigeria (27/3) và Costa Rica (31/3). Giải đấu này ban đầu được tổ chức tại Jordan nhưng phải thay đổi địa điểm do tình hình bất ổn ở Trung Đông.