Loạt chuyến bay không thể hạ cánh ở Tân Sơn Nhất vì mưa lớn

Chiều tối 11/6, do ảnh hưởng của thời tiết xấu tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, chuyến bay 9G855 của Sun PhuQuoc Airways hành trình Hà Nội - TP.HCM đã phải hạ cánh tại sân bay Phú Quốc để đảm bảo an toàn khai thác. Đến 21h, máy bay mới rời Phú Quốc để quay lại TP.HCM.

12 chuyến bay sau đó của hãng cũng bị ảnh hưởng dây chuyền và phải lùi giờ cất cánh khoảng 4 tiếng so với thời gian dự kiến trong khuya 11/6, rạng sáng 12/6.

Nhiều chuyến bay không thể hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất vì thời tiết xấu khiến các chuyến bay sau đó bị ảnh hưởng dây chuyền. (Ảnh: CAAV)

"Chúng tôi hiểu rằng sự thay đổi này có thể ảnh hưởng đến kế hoạch di chuyển của quý hành khách. Đồng thời, sự cố bất khả kháng do thời tiết cũng có thể gây ảnh hưởng dây chuyền, dẫn đến điều chỉnh giờ khởi hành của một số chuyến bay khác trong ngày", đại diện Sun PhuQuoc Airways cho biết.

Tuy nhiên, theo hãng, trong mọi tình huống, an toàn luôn là ưu tiên cao nhất trong các quyết định khai thác của Sun PhuQuoc Airways. Vì vậy, hãng đang theo dõi sát diễn biến thời tiết và phối hợp với các đơn vị liên quan để hỗ trợ hành khách trong thời gian chờ đợi.

Đại diện Vietnam Airlines cũng cho biết 6 chuyến bay đến TP.HCM phải hạ cánh tạm tại các sân bay khác trước khi tiếp tục hành trình. Dù thời tiết sau đó cải thiện, lịch khai thác vẫn bị ảnh hưởng dây chuyền.

Tương tự, Vietjet thông báo có thể điều chỉnh kế hoạch khai thác do thời tiết xấu.

Tình trạng thời tiết xấu tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất không phải là hiện tượng hiếm gặp vào mùa mưa ở phía Nam. Mỗi khi xuất hiện mưa lớn kèm dông, gió giật mạnh hoặc tầm nhìn suy giảm, nhiều chuyến bay đến TP.HCM phải bay chờ trên không hoặc chuyển hướng hạ cánh xuống các sân bay dự bị như Cần Thơ, Phú Quốc để bảo đảm an toàn khai thác.

Việc chuyển hướng hạ cánh do thời tiết là biện pháp khai thác bình thường nhằm bảo đảm an toàn bay. Tuy nhiên, khi xảy ra tại sân bay có mật độ khai thác cao như Tân Sơn Nhất, sự cố thời tiết có thể nhanh chóng tạo ra tác động dây chuyền lên toàn bộ lịch bay trong ngày, ảnh hưởng đến hàng nghìn hành khách và nhiều chuyến bay ở các đầu sân bay khác.