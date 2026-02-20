Sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng khách kỷ lục 10 năm qua

(VTC News) -

Trả lời Báo Điện tử VTC News chiều tối 20/2, ông Trần Doãn Mậu, Giám đốc Cảng vụ miền Bắc cho biết, ngày 20/2, toàn sân bay Nội Bài có 665 chuyến bay đến và đi, trong đó có 191 chuyến bay cất cánh đi quốc nội và 186 chuyến quốc nội đến, 141 chuyến đến từ các sân bay quốc tế và 147 chuyến bay quốc tế.

“Lượng chuyến bay và khách từ sân bay Nội Bài đi và đến tăng không nhiều so với thời điểm trước Tết nguyên đán. Điều đáng nói, dù lượng khách tăng hơn ngày thường, nhưng do có sự chuẩn bị từ trước, đồng thời có sự phối hợp phân luồng, tuyến của các đơn vị chức năng nên hành khách đi lại trật tự, thông thoáng. Khu vực hành lý được bố trí nhân sự đảm bảo, hành lý giải toả nhanh. Nhà ga T3 thông thoáng”, ông Trần Doãn Mậu nói.

Trong khi đó, tại sân bay Tân Sơn Nhất mùng 4 Tết (20/2), đa phần là chiều đến TP.HCM, lớn nhất từ trước đến nay, song không xảy ra ùn ứ kéo dài.

Tân Sơn Nhất vào cao điểm khách quay lại TP.HCM, dự kiến đón 1.037 chuyến bay trong ngày mùng 4 Tết.

Báo cáo với Ban lãnh đạo, ông Phạm Ngọc Thông, trực ban trưởng ngày 20/2 của Trung tâm Điều hành sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, mùng 4 Tết có 1.037 chuyến bay đi và đến, trong đó 962 chuyến chở khách với hơn 170.000 người, tăng khoảng 50.000 so với ngày thường và 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách tập trung chủ yếu theo chiều đến TP.HCM, gần 100.000 người, phần lớn từ các đường bay nội địa trở lại sau kỳ nghỉ.

Đây là ngày thứ hai liên tiếp lượng khách ở mức rất cao. Mùng 3 Tết, sân bay khai thác 922 chuyến bay chở hơn 151.000 khách.

Số chuyến bay và hành khách hôm nay vượt dự báo ban đầu (cao nhất khoảng 165.000 lượt), đồng thời được xem là kỷ lục trong hơn 10 năm qua. Trước đó, cao điểm Tết bình quân gần 1.000 chuyến bay, khoảng 115.000-120.000 khách mỗi ngày. Những ngày tới lượng khách giữ mức xấp xỉ hôm nay.

Dù lượng khách tăng mạnh, sân bay không xảy ra ùn ứ lớn. Đại diện sân bay Tân Sơn Nhất cho biết áp lực khai thác giảm nhờ phân bổ giữa hai nhà ga nội địa T1 và T3. Hiện toàn bộ chuyến bay của Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và Sun Phú Quốc Airways chuyển sang ga T3 (công suất thiết kế 20 triệu khách mỗi năm); ga T1 chỉ còn VietJet Air sử dụng.

Sân bay cũng phối hợp các đơn vị xây dựng phương án phục vụ cao điểm, điều tiết luồng khách theo khung giờ; linh hoạt quầy thủ tục, băng chuyền, cửa khởi hành; tiếp tục áp dụng định danh, nhận diện sinh trắc học để rút ngắn thời gian làm thủ tục.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo hành khách chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, kiểm tra kỹ thông tin chuyến bay và nhà ga, đến sớm ít nhất 2 tiếng với chuyến nội địa, 3 tiếng với chuyến quốc tế để tránh trễ chuyến.