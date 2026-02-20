Vietlott 20/2 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 20/2/2026 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 20/2. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 20/2/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 20/2/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 20/2 - Xổ số Mega 6/45 20/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 20/2/2026 - Vietlott Mega 6/45 20/2

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 20/2/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Mega 6/45 là loại hình xổ số tự chọn do Vietlott phát hành, với thời gian quay số cố định lúc 18h00 vào Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật mỗi tuần, giúp người chơi dễ dàng theo dõi.

- Nếu có thay đổi về lịch quay, Vietlott sẽ thông báo sớm ít nhất 5 ngày thông qua website, ứng dụng chính thức và hệ thống điểm bán vé trên toàn quốc.

- Mỗi kỳ quay thưởng được tiến hành bằng hệ thống quay số tự động hiện đại, có giám sát chặt chẽ, bảo đảm tính công khai, minh bạch và công bằng cho người tham gia.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Để nhận thưởng Mega 6/45 suôn sẻ, người chơi cần tìm hiểu và chấp hành đầy đủ các quy định do Vietlott ban hành nhằm bảo vệ quyền lợi của mình.

- Vé trúng phải là vé hợp lệ do Vietlott phát hành, còn nguyên vẹn, không rách, không tẩy xóa hay chỉnh sửa; đồng thời dãy số trên vé phải trùng khớp với kết quả quay của kỳ dự thưởng tương ứng.

- Mỗi tấm vé chỉ có hiệu lực cho một kỳ quay khi được mua trước giờ quay ít nhất 15 phút. Vé mua sau thời điểm này sẽ được tính cho kỳ quay tiếp theo.

- Người trúng thưởng cần hoàn tất thủ tục lĩnh giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Quá thời hạn quy định, vé trúng sẽ hết hiệu lực chi trả.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Với giải thưởng dưới 10 tỷ đồng, người trúng có thể lĩnh tiền tại điểm bán vé hoặc đại lý do Vietlott ủy quyền, thủ tục đơn giản, xử lý nhanh.

- Trường hợp giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người chơi cần đến trụ sở chính hoặc chi nhánh Vietlott để hoàn tất hồ sơ, bảo đảm an toàn và đúng quy định.

- Vietlott bảo đảm chi trả giải thưởng đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn theo thể lệ, giúp người trúng an tâm khi nhận thưởng.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Điều kiện dự thưởng: Người tham gia Mega 6/45 phải từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc nhóm đối tượng bị pháp luật cấm hoặc hạn chế tham gia xổ số.

- Phương thức chi trả: Vietlott thanh toán giải thưởng bằng tiền Việt Nam; người trúng có trách nhiệm kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

- Mua vé trực tuyến: Khi mua vé qua website hoặc ứng dụng chính thức của Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ, chính xác để việc xác minh và nhận thưởng được thực hiện nhanh và thuận tiện.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 20/2/2026 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.