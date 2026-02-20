5 sai lầm khi cất thức ăn tủ lạnh dễ gây ngộ độc

(VTC News) -

Dịp Tết Nguyên đán, mâm cơm gia đình thường phong phú hơn ngày thường, kéo theo lượng thức ăn thừa không nhỏ. Nhiều người có thói quen cất tất cả vào tủ lạnh với suy nghĩ “để lạnh là an toàn”.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Đặng Thị Ngọc, Chuyên gia dinh dưỡng, tủ lạnh không phải “lá chắn tuyệt đối” nếu việc bảo quản sai cách. Chỉ một vài thói quen tưởng chừng vô hại cũng có thể khiến thực phẩm nhanh hỏng, nhiễm khuẩn, gây rối loạn tiêu hóa hoặc ngộ độc thực phẩm sau Tết.

4dacbf7e-a44c-4426-9949-e1b28b70db7b.png

Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến khi cất thức ăn trong tủ lạnh dịp Tết mà nhiều gia đình vẫn mắc phải.

Để thức ăn ở nhiệt độ phòng quá lâu

Không ít gia đình có thói quen để nguyên thức ăn trên mâm từ sáng đến tối, hoặc chờ đến khi “nguội hẳn” mới cất vào tủ lạnh. Thực tế, đây là khoảng thời gian nguy hiểm đối với thực phẩm đã nấu chín. Ở nhiệt độ phòng, đặc biệt trong những ngày thời tiết nồm ẩm đầu xuân, vi khuẩn sinh sôi rất nhanh

BS Ngọc khuyến cáo, thức ăn chín chỉ nên để bên ngoài tối đa khoảng 2 giờ. Sau thời gian này, dù món ăn trông vẫn còn ngon, mùi vị chưa thay đổi, nguy cơ nhiễm khuẩn đã tăng cao.

Cho thức ăn còn nóng vào tủ lạnh ngay

Ngược lại với thói quen trên, một số người lại vội vàng cho nồi canh, đĩa thức ăn còn bốc hơi nóng vào tủ lạnh để “giữ tươi”. Việc này khiến nhiệt độ trong tủ tăng đột ngột, làm giảm hiệu quả bảo quản của toàn bộ thực phẩm bên trong.

Hơi nước từ thức ăn nóng ngưng tụ trong hộp còn tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển. Về lâu dài, tủ lạnh phải hoạt động quá tải, vừa tốn điện vừa dễ hỏng hóc.

Dùng hộp nhựa kém chất lượng hoặc không đậy kín

Bảo quản thức ăn trong bát tô không có nắp, bọc sơ sài bằng nilon hoặc dùng hộp nhựa không rõ nguồn gốc là sai lầm khá phổ biến. Thức ăn không được đậy kín dễ bị nhiễm mùi, nhiễm khuẩn chéo từ các thực phẩm khác trong tủ lạnh.

Đáng lo ngại hơn, một số loại nhựa tái chế, nhựa kém chất lượng có thể thôi nhiễm hóa chất độc hại vào thức ăn, đặc biệt với các món nhiều dầu mỡ hoặc khi hâm nóng lại.

Nhồi nhét quá nhiều thức ăn trong tủ lạnh

Sau Tết, tủ lạnh của nhiều gia đình rơi vào tình trạng “quá tải”. Việc xếp chồng, nhồi nhét quá nhiều hộp thức ăn khiến luồng khí lạnh không thể lưu thông đều. Một số vị trí trong tủ không đạt nhiệt độ cần thiết, làm thức ăn ở đó nhanh hỏng hơn. Ngay cả khi bề ngoài thực phẩm chưa có dấu hiệu bất thường, vi khuẩn vẫn có thể phát triển âm thầm trong môi trường bảo quản không đạt chuẩn.

Để lẫn thức ăn chín với thực phẩm sống

Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nhiễm khuẩn chéo trong tủ lạnh. Thịt, cá sống hoặc rau củ chưa rửa sạch thường mang nhiều vi khuẩn. Nếu đặt cạnh hoặc phía trên thức ăn đã nấu chín, vi khuẩn có thể dễ dàng lây sang các món ăn sẵn, gây đau bụng, tiêu chảy, thậm chí ngộ độc thực phẩm khi sử dụng.

Các chuyên gia khuyến cáo, để bảo vệ sức khỏe cả gia đình trong và sau Tết, mỗi người cần thay đổi thói quen “tiếc của”, chỉ nên nấu lượng vừa đủ, phân loại rõ thực phẩm sống chín, sử dụng hộp đựng an toàn và tuân thủ nguyên tắc bảo quản đúng cách. Một chiếc tủ lạnh chỉ thực sự phát huy tác dụng khi được sử dụng đúng, giúp bữa ăn ngày Tết trọn vẹn niềm vui mà không đi kèm những rủi ro cho sức khỏe.