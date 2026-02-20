Hàng hóa, thực phẩm sau Tết sôi động trở lại, giá ổn định

(VTC News) -

Khảo sát thực tế của PV Báo Điện tử VTC News, tại chợ đầu mối phía Nam Hà Nội (hay còn gọi là chợ Tân Mai) sáng 20/2 nhộn nhịp người mua - bán. Tại các gian hàng cá, thịt heo, thịt bò, nhiều người đến tìm mua thực phẩm tươi sống cho gia đình.

Giá các mặt hàng thực phẩm sau Tết khá ổn định.

Khảo sát của phóng viên cho thấy, giá thịt bò dao động từ 230 - 300 nghìn đồng/kg tuỳ loại thuộc bò bắp, bò thăn, bò vai hay thịt vụn.

Mức giá này tương đương hoặc thấp hơn 10 -15 nghìn đồng/kg so với thời điểm mua ngày 14-16/2/2026 (27-29 Tết).

Một mặt hàng khác tại chợ phía Nam Hà Nội là thịt lợn cũng khá ổn định, tương đương mức giá mua trước Tết. Theo đó, thịt ba chỉ có mức giá từ 150 - 170 nghìn đồng/kg, sườn non có mức giá 180 nghìn đồng/kg; chân giò có mức giá 130 - 150 nghìn đồng/kg; thịt mông, vai có giá từ 120- 130 nghìn đồng/kg.

Cá trắm đen có mức giá từ 90 - 120 nghìn đồng/kg tuỳ trọng lượng và nguồn gốc. Cá chép giòn cũng dao động từ 150 - 200 nghìn đồng/kg, tuỳ loại. Cá chép thường dao động từ 50 - 60 nghìn đồng/kg. Mức giá này cũng không biến động so với thời điểm mua trước Tết.

Hàng hoá phong phú, lượng người mua chưa nhiều.

Tại các chợ dân sinh khác như chợ Tứ Hiệp, chợ Kim Liên, chợ Láng(Hà Nội), nhiều sạp rau, củ đã mở bán trở lại dù lượng khách chưa quá đông.

Để chủ động nguồn cung sau Tết, nhiều tiểu thương đã đặt hàng từ trước và trực tiếp lấy thực phẩm tươi sống, đáp ứng nhu cầu của người dân trong những ngày đầu xuân.

Chị Trần Thị Hoài, tiểu thương tại chợ Tứ Hiệp cho biết, giá các mặt hàng cơ bản vẫn giữ nguyên so với trước Tết. Chỉ một số loại rau thơm, rau ăn kèm như thì là, hành, tía tô, ngô ngọt, ớt chuông… tăng nhẹ do nhu cầu sử dụng trong các bữa ăn đầu năm cao hơn ngày thường.

Chị Hoài cho biết thêm, những ngày đầu năm người dân chưa đi chợ nhiều vì phần lớn gia đình đã dự trữ thực phẩm từ trước Tết. Nhu cầu hiện chủ yếu tập trung vào nhóm thực phẩm tươi sống như rau xanh, thủy hải sản, thịt lợn, thịt bò để bổ sung cho bữa ăn đầu năm. Bên cạnh đó, các mặt hàng phục vụ nhu cầu tâm linh như hoa tươi, trái cây dâng lễ, chuẩn bị lễ hóa vàng vẫn duy trì sức mua ổn định.

Theo các tiểu thương, sức mua những ngày đầu năm mới năm 2026 có phần chậm hơn năm ngoái nên giá cả không tăng cao. Dù giá đầu vào của một số mặt hàng nhỉnh hơn do chi phí vận chuyển và nhân công tăng trong dịp Tết, nhiều hộ kinh doanh vẫn chủ động giữ giá ở mức hợp lý để kích cầu tiêu dùng.

Nguồn cung hàng hóa sau Tết được đánh giá khá thuận lợi, chủ yếu là hàng mới, không tồn đọng. Một số mặt hàng có tăng nhẹ so với ngày thường trong năm nhưng không đáng kể. Các loại củ quả như cà rốt, khoai tây, bắp cải dự kiến được bổ sung đầy đủ từ mùng 3 Tết, tương tự các năm trước.

Các loại rau xanh không biến động so với trước Tết.

Siêu thị đồng loạt mở cửa trở lại

Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), từ sáng mùng 4 Tết, nhiều hệ thống bán lẻ quy mô lớn như Co.opmart, GO! & Big C, WinMart, Lotte Mart, MM Mega Market đã tăng tốc vận hành, đưa ra thị trường lượng hàng phong phú, từ thực phẩm tươi sống, rau củ quả, trái cây đến các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Các chương trình khuyến mại đầu xuân cũng được triển khai sớm, tạo thêm động lực mua sắm và củng cố niềm tin của người tiêu dùng.

Theo báo cáo từ các địa phương, tổng lượng hàng hóa dự trữ phục vụ Tết năm nay tăng khoảng 10-15% so với tháng thông thường; tại nhiều doanh nghiệp phân phối lớn, mức dự trữ ở một số nhóm hàng thiết yếu tăng khoảng 20-40%.

Chương trình bình ổn thị trường được triển khai tại 34 tỉnh, thành phố, với sự tham gia của các doanh nghiệp chủ lực như Saigon Co.op, Central Retail, AEON, bảo đảm khả năng điều tiết kịp thời khi phát sinh biến động cục bộ. Nguồn hàng bình ổn tại các đô thị lớn chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu thị phần, tạo “vùng đệm” quan trọng cho thị trường trong giai đoạn cao điểm.

Cùng với bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, công tác điều hành xăng dầu và kiểm tra thị trường tiếp tục được duy trì chặt chẽ. Tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026 đã được phân giao ở mức cao, bảo đảm đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong mọi tình huống. Hệ thống cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc hoạt động bình thường, không ghi nhận tình trạng đóng cửa trái quy định hay găm hàng chờ tăng giá.

Lực lượng quản lý thị trường triển khai cao điểm kiểm tra trước, trong và sau Tết, tập trung vào các nhóm hàng nhạy cảm như thực phẩm, rượu bia, thuốc lá, mỹ phẩm, điện tử và hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử. Tại các địa bàn du lịch, lễ hội, công tác giám sát được tăng cường nhằm phòng ngừa gian lận thương mại và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Dự báo trong ngày mùng 5 và những ngày tiếp theo, khi thêm nhiều điểm bán mở cửa hoàn toàn, nguồn cung sẽ tiếp tục được củng cố. Sức mua dự kiến duy trì ở nhóm thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng thiết yếu, song với lượng hàng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, thị trường được đánh giá sẽ tiếp tục vận hành ổn định, không phát sinh "điểm nóng" về giá cả hay nguồn cung.