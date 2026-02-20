Thiên thần Mỹ gốc Trung Quốc giành HCV Olympic môn trượt băng

(VTC News) -

VĐV trượt băng nghệ thuật người Mỹ Alysa Liu đã tạo nên khoảnh khắc lịch sử tại Thế vận hội Mùa đông Milano-Cortina 2026 khi giành huy chương vàng nội dung đơn nữ môn trượt băng nghệ thuật. Tấm huy chương của cô đánh dấu màn trở lại ngoạn mục sau quãng thời gian giải nghệ và chấm dứt cơn khát vàng ở nội dung này kéo dài hai thập kỷ của Mỹ.

Trong phần thi diễn ra tối 19/2 tại nhà thi đấu Milano Ice Skating Arena, Liu trình diễn bài thi mang phong cách disco trên nền nhạc Donna Summer đầy năng lượng. Với sự tự tin và cảm xúc thăng hoa, cô thực hiện thành công hàng loạt cú nhảy kỹ thuật cao, khiến khán giả đứng bật dậy cổ vũ.

“Khi đang trượt băng, nghe thấy tiếng reo hò cổ vũ, tôi cảm thấy được gắn kết với khán giả. Tôi muốn được trở lại sân khấu một lần nữa”, Liu chia sẻ sau chiến thắng.

Alysa Liu giành HCV nội dung đơn nữ môn trượt băng nghệ thuật. (Nguồn: Reuters)

VĐV 20 tuổi đạt 150,20 điểm ở phần thi tự do, nâng tổng điểm lên 226,79 để giành huy chương vàng. Đây cũng là tấm HCV Olympic thứ 2 của cô tại Milano sau khi góp công giúp đội tuyển Mỹ vô địch nội dung đồng đội.

Chiến thắng của Liu càng trở nên đặc biệt khi cô từng gây sốc làng trượt băng thế giới năm 2022 khi tuyên bố giải nghệ ở tuổi 16 sau Olympic Bắc Kinh, với lý do kiệt sức và muốn tìm kiếm những hướng đi mới trong cuộc sống.

Hai năm sau, Liu trở lại với suy nghĩ hoàn toàn khác. Cô chủ động lựa chọn âm nhạc, xây dựng chương trình biểu diễn và thiết kế trang phục theo phong cách riêng, tạo nên một phiên bản vận động viên tự do và sáng tạo hơn. Sự thay đổi này nhanh chóng mang lại thành quả khi cô vô địch thế giới tại Boston năm ngoái trước khi bước lên đỉnh Olympic.

Cô trở thành nữ VĐV Mỹ đầu tiên giành huy chương Olympic cá nhân kể từ tấm HCB của Sasha Cohen năm 2006, đồng thời là nhà vô địch Olympic đầu tiên của Mỹ ở nội dung này sau VĐV Sarah Hughes năm 2002.

Alysa Liu trình diễn bài thi mang phong cách disco trên nền nhạc Donna Summer. (Nguồn: Reuters)

Phần thi đơn nữ cũng khép lại chương trình trượt băng nghệ thuật tại Olympic Milano-Cortina 2026. Nhiều ngôi sao nổi tiếng như tay vợt Maria Sharapova hay ca sĩ Megan Thee Stallion đã có mặt trên khán đài chứng kiến khoảnh khắc đăng quang của Liu.

Trong khi đó, ngôi sao Nhật Bản Kaori Sakamoto, ứng viên sáng giá cho tấm HCV, phải chấp nhận tấm HCB với tổng điểm 224,90 sau khi mắc lỗi ở một tổ hợp nhảy quan trọng. Rời sân với đầu gối chảy máu, nhà vô địch thế giới ba lần bật khóc khi nhận ra giấc mơ vàng Olympic đã khép lại.

“Mục tiêu của tôi là HCV, nên bây giờ tôi thực sự rất thất vọng”, Sakamoto chia sẻ.