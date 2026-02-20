Ông Trump cho Iran 10-15 ngày quyết thoả thuận, cảnh báo 'điều tồi tệ sẽ xảy ra'

(VTC News) -

Ngày 19/2 ở lễ khai mạc Hội đồng Hòa bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran phải sớm đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân, nếu không sẽ phải đối mặt với “những hậu quả rất nghiêm trọng”. Ông đồng thời đưa ra thời hạn từ 10 đến 15 ngày. Đáp lại, Tehran tuyên bố sẽ trả đũa các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực nếu bị tấn công.

Phát biểu tại Washington, ông Trump cho biết các cuộc đàm phán với Tehran đang có tiến triển, song nhấn mạnh Iran cần đưa ra một thỏa thuận mang tính thực chất.

“Nếu không, những điều tồi tệ sẽ xảy ra”, ông nói, đồng thời để ngỏ khả năng Mỹ có thể tiến hành thêm hành động quân sự.

Ông Trump trong cuộc họp của Hội đồng Hòa bình. (Nguồn: Axios)

Nhắc lại các cuộc không kích hồi tháng 6 năm ngoái, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định năng lực hạt nhân của Iran đã bị suy giảm đáng kể, song cho rằng Washington vẫn có thể phải “đi xa hơn nữa”.

Trên chuyên cơ Air Force One sau đó, ông Trump cho biết Iran chỉ còn tối đa 10-15 ngày để đưa ra quyết định. "Tôi nghĩ 10 đến 15 ngày là đủ thời gian, tối đa là vậy", ông nói.

Tuy nhiên, ông không đưa ra chi tiết cụ thể nào, ngoài việc tiếp tục cảnh báo về “những hậu quả rất nghiêm trọng” và khẳng định Iran bằng cách này hay cách khác vẫn phải đạt được một thỏa thuận.

Đáp lại, trong thư gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Tehran khẳng định không chủ động gây chiến, nhưng nhấn mạnh rằng nếu phải hứng chịu hành động quân sự, Iran sẽ đáp trả “một cách dứt khoát và tương xứng” theo quyền tự vệ chính đáng.

Bức thư nêu rõ: “Mọi căn cứ, cơ sở và tài sản của lực lượng Mỹ trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp. Mỹ sẽ phải chịu hoàn toàn và trực tiếp trách nhiệm đối với mọi hậu quả khó lường, ngoài tầm kiểm soát có thể xảy ra”.

Những tuyên bố cứng rắn từ Washington được đưa ra trong lúc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông. Theo Axios ngày 18/2, Mỹ đang đẩy mạnh hiện diện quân sự tại khu vực khi điều động hai nhóm tàu sân bay, hàng chục chiến hạm, hàng trăm tiêm kích cùng nhiều hệ thống phòng không hiện đại.

Trong 24 giờ qua, Mỹ đã tăng cường thêm khoảng 50 máy bay tiêm kích tới Trung Đông, gồm các dòng F-35, F-22 và F-16. Song song đó, hơn 150 chuyến bay vận tải quân sự được huy động để đưa vũ khí và đạn dược tới khu vực.