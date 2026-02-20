Ngược dòng ngoạn mục, Mỹ giành HCV khúc côn cầu trên băng nữ Olympic

(VTC News) -

Đội tuyển khúc côn cầu trên băng nữ Mỹ đã tạo nên màn ngược dòng đầy cảm xúc khi đánh bại kình địch Canada 2-1 sau hiệp phụ trong trận chung kết Thế vận hội Mùa đông Milano-Cortina 2026, qua đó giành tấm huy chương vàng danh giá. Trận chung kết diễn ra đúng với kỳ vọng của người hâm mộ khi hai thế lực lớn nhất của khúc côn cầu nữ thế giới tiếp tục tạo nên màn so tài căng thẳng và kịch tính đến những giây cuối cùng.

Canada là đội mở tỷ số trước ở đầu hiệp hai. Tận dụng sai sót hiếm hoi của hàng thủ Mỹ, tiền đạo Kristin O’Neill ghi bàn đưa đội bóng Canada vượt lên, khiến tuyển Mỹ lần đầu tiên rơi vào thế bị dẫn bàn tại Olympic năm nay.

Bị dồn vào thế khó, các cầu thủ Mỹ gia tăng sức ép trong suốt phần còn lại của trận đấu. Khi đồng hồ chỉ còn hơn hai phút của thời gian thi đấu chính thức, bước ngoặt đã xuất hiện.

Đội tuyển Mỹ ăn mừng sau khi đánh bại Canada ở trận chung kết. (Ảnh: Reuters)

Tài năng trẻ 22 tuổi Laila Edwards tung cú sút mạnh về phía khung thành Canada, trước khi đội trưởng kỳ cựu Hilary Knight nhanh chân đổi hướng puck vào lưới, gỡ hòa 1-1 trong tiếng reo hò của khán giả tại nhà thi đấu Santagiulia Arena. Bàn thắng đưa trận đấu vào hiệp phụ quyết định.

Đà hưng phấn giúp tuyển Mỹ tiếp tục chơi chủ động trong thời gian đá thêm. Chỉ hơn bốn phút sau khi hiệp phụ bắt đầu, hậu vệ Megan Keller khéo léo vượt qua hàng phòng ngự Canada trước khi tung cú dứt điểm ấn định chiến thắng 2-1, mang về tấm HCV Olympic cho đội tuyển Mỹ.

Chiến thắng này là kết quả của chiến lược trẻ hóa mạnh mẽ mà tuyển Mỹ kiên trì theo đuổi trong những năm gần đây. Đội hình dự Olympic 2026 của họ có độ tuổi trung bình chưa đến 27, với nhiều cầu thủ vẫn còn thi đấu ở cấp đại học nhưng đã giữ vai trò nòng cốt.

Ở chiều ngược lại, Canada bước vào giải với lực lượng dày dạn kinh nghiệm hơn, tiếp tục phát huy vị thế của đội tuyển từng thống trị môn khúc côn cầu nữ Olympic suốt nhiều thập kỷ.

Kể từ khi môn khúc côn cầu trên băng nữ được đưa vào chương trình Olympic năm 1998, Canada luôn góp mặt trong mọi trận chung kết và giành tới 5 tấm HCV. Tuy nhiên, cán cân đối đầu giữa hai đội đã thay đổi rõ rệt trong thời gian gần đây khi tuyển Mỹ thắng phần lớn các lần chạm trán kể từ năm 2025.

Trận chung kết tại Milano cũng mang ý nghĩa đặc biệt với đội trưởng Hilary Knight - huyền thoại của khúc côn cầu nữ Mỹ. Đây có thể là kỳ Olympic cuối cùng trong sự nghiệp của cô sau 5 lần tham dự Thế vận hội. Bàn gỡ hòa quan trọng trước Canada cũng giúp Knight nâng tổng số bàn thắng Olympic lên 15, lập kỷ lục mới của khúc côn cầu nữ Mỹ.

“Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này thế nào. Đây là thành quả mà chúng tôi đã theo đuổi suốt cả cuộc đời. Tập thể này thực sự rất đặc biệt”, tiền đạo Hayley Scamurra chia sẻ sau trận đấu.

“Theo tôi, đây là đội tuyển tuyệt vời nhất trong lịch sử khúc côn cầu trên băng nữ. Từ đầu đến cuối đội hình, ở bất kỳ vai trò nào, dù là ghi bàn, phòng ngự khi thiếu người hay tận dụng lợi thế hơn người, ai cũng hiểu rõ nhiệm vụ của mình và đều hoàn thành rất tốt”, tiền đạo tuyển Mỹ Kelly Pannek chia sẻ.