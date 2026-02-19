Đóng

Toàn cảnh lễ ký và trao các thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ ký và trao các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hàng không và y tế.

TTXVN
